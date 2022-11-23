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豎琴家莫雷蒂攜手NSO 呈現法式琴音

2022/11/23 17:26（11/23 17:36 更新）
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NSO國家交響樂團邀請法國豎琴名家伊莎貝拉．莫雷蒂（Isabelle Moretti）再度訪台演出，將為台灣樂迷帶來作曲家德布西、拉威爾等多首與豎琴有關的經典樂作。（NSO國家交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月23日
NSO國家交響樂團邀請法國豎琴名家伊莎貝拉．莫雷蒂（Isabelle Moretti）再度訪台演出，將為台灣樂迷帶來作曲家德布西、拉威爾等多首與豎琴有關的經典樂作。（NSO國家交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月23日
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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）大疫之後聽豎琴音樂，感受安慰與療癒，NSO國家交響樂團將由楊書涵指揮，邀請法國豎琴名家莫雷蒂再度訪台，演出德布西、拉威爾等作曲家多首法國知名與豎琴有關的經典樂作。

伊莎貝拉．莫雷蒂（Isabelle Moretti）今天在記者會上表示，早上第一次跟樂團排練，「我很開心，我們來自不同文化，卻透過音樂共聚一堂，可以溝通，這可說是天賜的美好禮物。」莫雷蒂表示，樂團正確表達了法式音樂品味與美學，這讓她非常開心。

莫雷蒂從小就學鋼琴，但發現大家都學琴，她於是選了豎琴這麼漂亮的樂器，「都還不用演奏就已經讓大家很羨慕。」莫雷蒂表示，雖然只有在巴黎才能演奏自己的豎琴，「但就像鋼琴一樣，我很享受不同豎琴給我的感受，讓我可以瞭解這些世界各地的豎琴，跟豎琴一起說故事。」

莫雷蒂目前任教於巴黎國立高等音樂舞蹈學院，除了獨奏之外也跟許多室內樂合作，她也獲贈法國國家功績勳章及藝術與文學勳章，並擔任英國皇家音樂學院客座教授。

莫雷蒂說，要把豎琴學好，最重要的是「聆聽踏板的聲音」，因為踏板控制著豎琴的音高，「除了聆聽之外，也要將雙腳踩踏踏板的動作當成演出的一部分，視覺、聽覺自成韻律。」

莫雷蒂表示，19世紀以來，豎琴在法國音樂發展史上占有絕對重要的地位，這次演出曲目包括德布西的「神聖舞曲與世俗舞曲」以及皮厄內的「豎琴協奏曲」等，都將豎琴纖細優雅、如夢似幻的音色發揮得淋漓盡致。

莫雷蒂說，豎琴是很典型的法國樂器之一，它與法國有著淵遠的歷史；豎琴與天空、土地有著強烈的連結，「我很幸運能夠演奏這麼美好的樂器。」

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今年6月，國家交響樂團也購置了新豎琴Salvi Iris Gold，黃金色澤在舞台上閃閃發光，分外有童話感，這個被團員們暱稱為「小金」的新夥伴，有著響亮的音色跟迷人的美感，也將在音樂會上登場。

NSO「琴迷法蘭西」音樂會將於11月25日舉行，地點在台北國家音樂廳。其他曲目還包括拉威爾「鵝媽媽組曲」、舒伯特C大調「義大利風格」序曲以及孟德爾頌「C小調第一號交響曲」等。（編輯：張雅淨）1111123

#莫雷蒂
#德布西
#拉威爾
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