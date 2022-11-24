國光劇團經典名角作品 第一檔推「徐九經」

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）國光劇團將推「經典．名角」作品，首場以青年丑行演員陳元鴻主演的「徐九經」精選打響第一炮。「徐九經」主角長相醜陋，還常夾在長官下屬與民眾間難做人，上班族會有所感。

國光劇團發布新聞稿表示，第一天演出除了喜劇經典「徐九經」之外，還有經典武戲「挑滑車」，少見的南派「甘露寺」、崑曲「寄子」，國光眾美旦共演真假潘金蓮的「掃蕩群魔」，以及一等演員劉海苑榮退專場演出的張派名劇「西廂記」。

國光劇團表示，京劇是「角兒」的藝術，演藝家的卓越風采是戲曲表演的價值核心，也是傳統劇場魅力所在。這次演出以「經典．名角」為題，希望以一台台好戲守住初心，回饋所有傳統戲曲的愛好者。

年末公演首日演出的「徐九經」，主角形象十分醜陋，雞胸歪脖，甚至因貌醜而被刷下科舉，卻仍能以自身幽默與智慧，笑看官場百態；其中還有演出夾在長官與下屬、民眾之間難做人的情境，非常適合當代情境。

同一天還有帥氣武生戴立吾的「挑滑車」，這是所有武生必學經典，戴立吾演出不以氣力取勝，可以欣賞他武生特有的凜然從容。

隔天午場的「甘露寺」將演出南派特有的「五音連彈」，所有台上角色都要高歌，以唱為主，接唱緊湊、曲調又相近，考驗演員默契及集中度，是很別緻的一齣戲。

崑曲「寄子」出自「浣紗記」，講述伍子胥決心殉國前，將兒子交託友人的故事，由盛鑑與新科傳藝金曲獎新秀獎得主凌嘉臨演出。

國光劇團「掃蕩群魔」上次演出是在11年前建國百年時，這次演出由國光劇團旦角齊上，聯手演出真假潘金蓮，一字排開，甚有氣勢，雖然「滿天神魔」，但熱鬧非凡，很有節慶吉祥戲的意味。

最後一場則是國光名旦角劉海苑榮退專場，劉海苑希望以「西廂記」做告別之作，因為張派唱腔極為動聽，田漢唱詞也相當優美，因此選擇此劇作為退休專場演出。

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藝術總監王安祈表示，她希望劇本更完整，除保留張派精華，又另汲取其他劇種特色重新整編，更揉合荀派「紅娘」，由黃宇琳飾演紅娘，讓觀眾一次看到2位名旦。馬蘭老師也對新唱詞編腔，讓觀眾大飽眼福與耳福。

「經典．名角」將於台灣戲曲中心大表演廳演出，12月16日將演出「徐九經」與「挑滑車」。12月17日演出南派「甘露寺」、崑曲「寄子」以及「掃蕩群魔」。12月18日演出劉海苑榮退專場新版「西廂記」。（編輯：張芷瑄）1111124