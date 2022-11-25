台中歌劇院光之曲幕 如幻似真人造時代展登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中國家歌劇院光之曲幕「如幻似真─人造時代」特展，今天起到明年2月28日展出，邀請3組國際新媒體藝術創作者一起探索人工智慧產生的影像與自然的關連。

台中國家歌劇院今天舉辦記者會，藝術總監邱瑗在會中表示，這項特展在歌劇院2樓前廳展出，有別於以往一口氣看完所有作品的安排，這次的布局有更細膩的思考，展期將會橫跨3個月，每個月播出1個作品。

策展人蔡宏賢認為，從對大自然、大教堂的敬畏及對火車、電影發明的讚嘆，到以人工智慧與機器學習製造的影像，人類對「崇高美學」的典範逐漸轉移。因此，展覽將探索未來數位時代的人造自然樣貌，隨著每天不同時段的溫度及光影變化，看同一個作品，也會有不一樣的身體感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

首先登場的「人工植物學」由義大利團隊創作，接著明年1月將展出的「未來生物圈．Rimiyoho的幻夢世界」是由墨西哥視覺藝術家與奧地利投影表演藝術團隊共創，明年2月將展出香港新媒體藝術教父林欣傑的「單出曰聲：海」取材自台灣海岸。

邱瑗表示，台中國家歌劇院推出光之曲幕多年，從包覆性的投影，到動態、甚至演算的投影，是一步步地在演化，2樓大劇院前廳升級為「音像實驗基地」，透過跨域藝術家的作品，期待帶給觀眾源源不絕驚喜及不同體感。（編輯：戴光育）1111125