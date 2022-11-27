史努比之父舒爾茲百歲冥誕 作品率真療癒世人

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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）今年11月26日是已故漫畫家舒爾茲（Charles Schulz）百歲生日，他的畫筆創造風靡世界的史努比卡通「花生漫畫」（Peanuts），過世22年作品仍留給世人療癒的力量。

全國公共電台（NPR）25日訪談節目中，遺孀吉妮（Jeannie Schulz）談舒爾茲如何創造出史努比、查理布朗與幾個好友的「史努比宇宙」和這部漫畫征服全球粉絲的魅力何在。

吉妮舉例，史努比漫畫的影響力，從安全毯（security blanket）一詞廣泛流行、甚至收錄字典裡就可以看得出來。安全毯最早是軍事用語，因舒爾茲筆下角色奈勒斯（Linus）而賦予新的意義，指讓孩童安心的隨身物。

在北加州聖羅沙（Santa Rosa）的舒爾茲博物館，吉妮遇到來自世界各地的粉絲，向她感謝這部作品帶給世人療癒與歡笑。

史努比漫畫從1950年問世至今，儘管作者舒爾茲於2000年過世，但作品的影響力廣泛而長久，吉妮認為原因在於舒爾茲的作品有人的溫度。

她說：「我總是說，史巴基（Sparky，舒爾茲小名）表達出一種人生在世的共同處境。他寫下了孩童正在感受的真實情緒，同時又總是帶著一點幽默感。任何人只要讀了這部漫畫，4秒之內會被它療癒，因為它講的是人性。」

舒爾茲博物館主任韓辛格（Gina Huntsinger）指出，史努比漫畫看似簡單卻充滿創造力；舒爾茲講故事的時候，使用極簡的對白，但創意方面「他真是一個天才」。

韓辛格說：「我們能跟漫畫產生共鳴，把自己當作查理布朗一樣，無論是風箏又卡在樹上了，或是一些令人沮喪的事情發生了。」

韓辛格指出，舒爾茲在漫畫界的開創性在於，他是第一個在連環漫畫作品中真正談到人各種情緒的作者，「當他出道的時候，他與當時的作品比起來是如此的與眾不同」。

根據舒爾茲的合約，他停筆之後史努比這部漫畫就此告終，沒有其他人能代筆。但時至今，報紙上仍然刊登著史努比漫畫，吉妮說雖然知道是舊作，還是有很多讀者愛看。

吉妮說，史努比故事中的角色陪伴很多人長大，人們一直會記得，作品在他們生命中曾經是這樣撫慰人心，到現在人們仍然不斷在作品中找到慰藉。

韓辛格說明史努比的魅力：「人們總是愛說教，告訴你應該要開心一點、應該去做什麼事，但舒爾茲說得簡單明瞭，人們在作品中有這些角色的陪伴，共享一些感受，好像角色在跟我說話一樣。」（編輯：林憬屏）1111127