故宮南院戶外美術館新添3作品 邀民眾體驗「群生」

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故宮南院戶外美術館今年新增作品「風－景」，以風作為捕捉場景的元素，透過風的吹拂，使裝置輕輕擺動，彷如鳥在風中翱翔的翅膀。（故宮南院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月29日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）故宮南院「藝術方舟」再度啟航，延續2020年戶外美術館藝術創作能量，今年以「群生」為核心概念，新添「不知道的時間」、「土間」及「風－景」3件作品，供民眾藝術體驗。

國立故宮博物院南院處今天發布新聞稿指出，2020年故宮南院以故宮典藏為發想，邀請藝術家駐地創作，作品呈現出當代藝術家對故宮、藝術的想像及態度；今年則強調藝術作品與環境的融合，彼此形成「群帶」關係，為民眾創造自在暢遊的博物館空間。

故宮南院表示，這次參與創作的團隊，以土、地、風元素來表現作品質感，作品「不知道的時間」利用地層自然堆疊的特徵，將地底岩心取樣再現，垂直的柱子是「時間」的樣子、地表層層起伏的小土丘是「空間」的新生。

另外，作品「土間」由絞胎技法製作陶瓷磚，每塊磚的紋理獨一無二，堆疊構築成民眾可以駐足休憩的空間；以鳥兒迎風飛起姿態創作的「風－景」，遠看像風力發電的柱體，在白天風起時，編織的網面便會如鳥兒翱翔般優雅擺動，夜間則像一條極光帶，奇幻美麗。

故宮南院指出，藝術「群生」，讓故宮南院園區的能量倍增，藝術作品深掘自然與生命之美，也提供人與時間、空間的共感交集。

「不知道的時間」、「土間」及「風－景」等作品在故宮南院東側草坪展出，即日起開放；戶外美術館網頁：https://reurl.cc/Z1yL2M。（編輯：陳仁華）1111129