郎朗重返台灣 「郭德堡變奏曲」充滿個人風格

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）鋼琴家郎朗昨天晚上重回台北國家音樂廳舉行音樂會，帶來舒曼「阿拉貝斯克」與巴赫「郭德堡變奏曲」，一氣呵成沒有中場休息。郎朗肢體依舊外放，充滿個人風格的詮釋也讓全場起立鼓掌。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，從神童到名家，郎朗這幾年經歷結婚、疫情、生子，個性依然開朗熱情，但整個人更顯成熟穩重，現年40歲的他對於音樂有了更多體悟。郎朗表示，這首巴赫「郭德堡變奏曲」對他來說，「就像喜馬拉雅山一樣，崇高而偉大」。

昨晚音樂會前，國家音樂廳周遭就已湧進樂迷，而且以年輕樂迷居多，足見郎朗對於新世代樂迷的吸引力。音樂會開場郎朗以舒曼「阿拉貝斯克」開場暖手，就已用優雅的觸鍵征服樂迷；接著演奏巴赫「郭德堡變奏曲」詠唱調與30段變奏，無論是速度或是力道都力求均衡，風格明亮，左手演奏更顯出色。

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郎朗的體會是巴赫這首樂曲中有許多變奏，但樂曲中除了音符，什麼都沒有標註，沒有註明大小聲，沒有速度標示，「越是這樣的作品，越考驗演奏家對於巴赫時代與創作音樂的知識儲備量」。郎朗說：「這作品可以說是巴赫的小宇宙。」

郎朗曾表示，「郭德堡變奏曲」可以說是鍵盤樂器曲目裡最出色、最具創造力，也是最多面化的一首，「它能讓演出者盡情發揮，也能意識到自己的不足」。郎朗說，身為一名藝術家，「我的目標是不斷地自我覺察，也為他人提供靈感，這是一個不間斷的過程」。（編輯：張雅淨）1111201