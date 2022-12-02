藝術零距離 金山國高中師生兩廳院看戲去

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國家兩廳院推動永續共融劇場，希望做到藝術零距離，1日與勇源教育發展基金會合作，邀請金山國高中共85名師生欣賞幾米音樂劇「向左走向右走」心電感應版演出，認識數位科技在劇場的應用。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月2日

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）兩廳院推動永續共融劇場，透過藝術跟企業合作安排受邀者進兩廳院欣賞節目，昨天金山國高中共85名師生欣賞幾米音樂劇「向左走向右走」心電感應版演出，認識數位科技在劇場的應用。

國家兩廳院今天發布新聞稿表示，兩廳院2022年啟動專為國高中生設計的「廳院學」計畫，直接將藝術帶入教育現場。今年由勇源教育發展基金會支持，透過資源整合，推廣藝術，開啟更多可能性。

勇源教育發展基金會副執行長王毓麟表示，在疫情趨緩之下，終於能夠繼續將表演藝術帶入校園，讓青年學子有機會認識數位科技與表演藝術的多元運用。

「向左走向右走」音樂劇改編自幾米同名暢銷繪本，描述一對都市男女從錯過到相遇的浪漫愛情故事。「向左走向右走」心電感應版所運用的數位技術讓舞台場景3D化；由幾米繪本中的貓咪發展而出的虛擬分身貓，由動作捕捉演員在劇場外的大廳同步演出，也為全劇增添科技感。

金山高中學務主任王皓正表示，對於偏鄉的孩子來說，藝術跟科技教育都是很難得的資源，「兩廳院與勇源基金會提供這麼有深度的文化體驗，對金山的孩子們來說，在未來一定會成為人生中很棒的養分。」

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金山高中吳紘銓同學則表示，來兩廳院之前，以為這裡是很嚴肅的地方，有點緊張，經過導覽跟導聆之後，感覺很親近，對劇場也有進一步的認識，「印象最深刻的是演出時舞台非常立體、有層次感，燈光效果也很繽紛，同學都很享受這齣音樂劇。」

兩廳院公共溝通部經理王統生表示，年輕世代從小接觸各種科技，已經有不同科技的敏感度，「向左走向右走」結合5G、AR、動作捕捉、異地共演等技術，讓觀演體驗升級，多了更多趣味和新鮮感，望透過講座的分享與實際進劇場體驗成果的呈現，加深青年學子對人文及表演藝術的關注。（編輯：陳政偉）1111202