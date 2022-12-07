馬友友不改幽默 安可曲over the rainbow手比彩虹

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）大提琴家馬友友音樂會昨晚展開，沒有學院派沉重曲目，反而展現音樂在大疫後理解與撫慰人心本質。演奏安可曲over the rainbow時馬友友還手比彩虹，讓樂迷感受雨後天晴的美好。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊繃，台灣則控制得宜，大提琴家馬友友訪台在高雄衛武營舉行「馬友友與凱瑟琳的大地之歌」音樂會全球直播，滿場台灣樂迷與世界同步，聆聽馬友友用溫暖琴音帶來全世界的祝福。相隔2年再度訪台，馬友友的音樂會更象徵了世界重新開啟，用音樂交流對話的滿滿心意。

根據牛耳藝術的新聞資料，馬友友12月4日深夜抵達台北，白髮比以前多了許多，但滿滿的笑容不變，他表示又回到這個很溫暖，很多老朋友的地方，「大家音樂廳見。」

昨晚首場抵台音樂會，馬友友演出一小段後，拿起麥克風感謝大家的到來，他開玩笑說他跟鋼琴家凱瑟琳認識44年，2歲就開始合作，全場莞爾，「我知道這幾年大家過得辛苦，但音樂可以超越時空，表達言語無法述說的事情。」馬友友說，「我感覺我是老頭了，但還可以為大家演奏，我很感恩。」

整場音樂會從兩人超過30年合作的錄音、演奏中粹選，聆聽來自世界不同角落中，讚頌生命的歌曲。凱瑟琳從1985年跟馬友友開始合作，「我們跟四面八方的音樂家，分享豐富的傳統，一起探險。」凱瑟琳說形容兩人的組合是「音樂的急先鋒」、「有一股強大的凝聚力，在創意的路上，把我們聚在一起。」

最後音樂會的安可曲，馬友友與凱瑟琳演奏了安可曲over the rainbow，演完之後還調皮地以肢體動作向台下樂迷比了大大的彩虹，彷彿大雨之後露出曙光的瞬間，有了多彩的可能，也讓樂迷帶著馬友友滿滿的祝福心意離開音樂廳。

這次訪台，馬友友與凱瑟琳將在12月9日音樂會前舉辦知音對談，由牛耳藝術委託師大音樂系、國家兩廳院共同主辦，邀請約300位年輕學子聆賞大師彩排現場，也面對面請教兩位大師在學習音樂的道路上、在人生中所遇到的問題。希望透過大師現場的音樂及生歷練的啟發，激勵學生們對音樂的熱情。

大提琴家馬友友與鋼琴家凱瑟琳音樂會場次還包括12月8日在台中國家歌劇院、9日在台北國家音樂廳、11日在台南文化中心。

另一套曲目馬友友Yo-Yo Ma Live音樂會將於12月10日在台北國家音樂廳，曲目包含陪伴他人生的古典音樂作品巴赫「無伴奏大提琴組曲」選粹、德弗札克溫暖的「念故鄉」以及各地傳統民謠及電影配樂。（編輯：孫承武）1111207