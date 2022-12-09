嘉義市管樂節30週年 日、德、印尼樂團共襄盛舉

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（中央社記者姜宜菁嘉義市9日電）嘉義市國際管樂節16日登場，今年除了國內傑出管樂團，還有來自日本、印尼及德國的管樂團隊，多元的音樂風格絕對會讓樂迷大飽耳福，嘉義市府邀請民眾聆賞極致的音樂饗宴。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，今年邀請到來自日本專修大學玉名高校吹奏樂部、印尼湛特．布安納行進打擊樂團及德國彼德樂赫薩克斯風四重奏等國際知名團隊來嘉義市演出。

嘉義市府表示，17日下午2時30分最熱鬧的管樂踩街嘉年華將在中央噴水池登場，來自國內外43個管樂團隊共襄盛舉，除了日本專修大學玉名高校吹奏樂部外，還有曼加非洲戰鼓團、印尼湛特．布安納行進打擊樂團及MRG烏克蘭馬戲團等國際友團與國內各級學校優質管樂團隊熱鬧演出。

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17日晚間在嘉義市體育場的大型晚會，除了管樂變換隊形表演，伍佰＆China Blue、趙傳、葉璦菱、林芯儀、青虫aoi等歌手輪番上台演唱，歡迎民眾17日相約一起嗨翻嘉義市。

嘉義市府文化局說，嘉義市2011年成功舉辦「世界管樂年會」的經驗更是讓台灣看見嘉義，讓國際看到台灣，絕對是足以媲美愛丁堡國際藝術節等級的盛會；2022嘉義市國際管樂節30週年以「嘉管30+，生聲不息」為主題，精彩可期，邀請民眾16日到112年1月1日，共17天，一同來嘉義市感受管樂的魅力。（編輯：李錫璋）1111209