台北室內合唱團邁向下一個30年 持續當代無設限

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台北室內合唱團以「台北室內．三十而已」精神，在歲末年終，與新光集團聯合主辦特別企劃「和諧的多重定義」，12日起在新北板橋登場，邀請觀眾在充滿音樂的劇場漫步與聆聽，與合唱團30年的集體記憶共鳴。（台北室內合唱團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）台北室內合唱團走過30年，推出特別企劃「和諧的多重定義」，翻轉所有元素，持續演唱當代作品無設限精神，觀眾將在充滿音樂的劇場漫步聆聽，與合唱團30年的集體記憶共鳴。

台北室內合唱團今天發布新聞稿表示，台北室內合唱團以「台北室內．三十而已」精神，在歲末年終，與即將慶祝60週年的新光集團聯合主辦「和諧的多重定義」特別企劃，宣告台北室內合唱團邁入下一個30年。

演出中作曲家林桂如應台北室內合唱團委託，為17名歌手設計20分鐘無伴奏合唱劇場作品Are You Ready？，聽覺上以數字倒數為起點，串連出自由聯想的聲景，加上複象公場藝術總監王珩的場面設計及動作指導，觀眾將成為作品的參與者，感受與坐在音樂廳固定座位完全不同的聆賞趣味。

台北室內合唱團企劃經理也是合唱指揮的鄭逸伸表示，這次邀請編劇沈琬婷共同設計串連台灣社會與台北室內時間軸的文本，觀眾只要帶著手機與耳機，就能聽見指引與故事，漫遊在藝術家打造的空間、裝置中，也會聽見台北室內合唱團的演唱。

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現場一區打著藍色燈光，趨近現場觀眾耳機中聽見台北室內合唱團演唱的「無止盡的雨」（Bin-Nam-Ma），樂譜一頁頁吊掛，營造出雨水的意象；觀眾從耳機聽見當時作曲家描寫委內瑞拉大水災的作品，也從耳機中聽見台灣納莉風災後台北的捷運站裡都淹水了的文本，讓觀眾從國際當代作品中串連自身的經歷。

台北室內合唱團30週年特別企劃「和諧的多重定義」將從即日起到12月18日，地點在新光音樂廳（新北市板橋區文化路一段188巷51號），免費索票入場。（編輯：管中維）1111212