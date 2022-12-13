文總推文化補給營 高雄鹽埕畫句點

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中華文化總會推出「文化補給營」Fountain Day活動，並邀請滅火器樂團主唱楊大正（前右）參與最終場「鹽埕篇」，擔任講師，出身高雄的楊大正向學員分享對高雄音樂產業的觀察。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月13日

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（中央社記者王寶兒台北13日電）文總推出「文化補給營」Fountain Day，邀請作家林達陽、滅火器樂團主唱楊大正參與的最終場「鹽埕篇」落幕。文總表示，將來會持續為青年學子舉辦文化體驗活動。

中華文化總會發布新聞稿表示，結合文總文化雙月刊「Fountain新活水」復刊5週年，文總規劃「文化補給營」Fountain Day，邀請高中及大學在校生，一起探索文化議題，今年10月結束台北市城南地區及萬華區首場活動，特別加開南部場，與學員來場鹽埕文化之旅，活動於10日落幕。

文總今年9月曾和高雄市政府合作，在鹽埕舉辦「埕市鹽遊會」，規劃音樂節、城市導覽等。此次文化補給營邀請林達陽分享心中對鹽埕的情懷、作家郭銘哲介紹鹽埕區的飲食文化及歷史，也邀請出身高雄的楊大正擔任講師介紹高雄。

文總秘書長李厚慶透過新聞稿表示，除舉辦營隊外，文總希望有更多機會和學生互動，曾協助許多高中社團舉辦成果展，並長期支持政大金旋獎，還和街舞協會合作，多次舉辦高中、大學的街舞比賽，「未來，我們仍會持續與學生們並肩前行。」（編輯：張雅淨）1111213