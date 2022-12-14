台北工場估112年3月修復完成 盼納鐵道部園區

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市長柯文哲今天表示，「台北工場」是北市百年歷史鐵路遺跡，預計民國112年完工後，將為西區門戶計畫增添文化底蘊，並盼納入台灣博物館鐵道部園區，一同委託管理維護。

柯文哲下午視察市定古蹟「台北工場」修復工程時表示，「台北工場」是日治時期設的鐵路維修工廠，二戰後由台鐵局改建為「鐵路局大禮堂」，97年時台北工場因和機場捷運及捷運松山新店線的興建路徑重疊，捷運局將古蹟往東南方向移動30公尺，並於101年捷運完工時再次挪回，當時創下國內首次進行磚造建築頂升挪移的紀錄，為北市立下捷運建設和古蹟保存的雙贏典範。

柯文哲指出，台北工場是北市僅存的百年歷史鐵路遺跡，修復工程已於109年開始，預計明年3月完工，將為西區門戶計畫增添文化底蘊；並預計與文化部協調，將台北工場納入一旁「台灣博物館鐵道部園區」一同委託管理維護，在協調完成以前，將先由文化局負責經營規劃。

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在媒體聯訪時，被問及是否有把此案跟台北市長當選人蔣萬安團隊交接時，柯文哲表示，公文都已送到中央「是卡在中央不蓋章」，作為長期管理的考量，台北工場最好還是納入台灣博物館鐵道部園區一起經營。

根據文化部文化資產局國家文化資產網，台北工場採用英國的19世紀維多利亞時期磚木混合造，形式上承襲自北歐木造建築趣味，如2樓的屋頂及牆體樑露出木梁柱，並施以雕飾，設計者為鐵道部改良課的技師。風格特殊，具有多方面的歷史意義。（編輯：李亨山）1111214