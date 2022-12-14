台灣豫劇團搬演喜劇經典 看戲中人「求被騙」

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台灣豫劇團迎接成立70週年，2023年將演出經典喜劇「求你騙騙我」，描述一名窮書生搖身一變，成為江湖上號稱能呼風喚雨的「神算金」，14日舉辦演出前記者會，將由朱海珊（右）飾演窮書生、蕭揚玲（左）飾演書生妻子。（國立傳統藝術中心提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月14日

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（中央社記者王寶兒台北14日電）被詐騙或許是人生慘痛經驗，但在台灣豫劇團經典喜劇「求你騙騙我」中，卻有達官顯要成天求助自認為「騙子」的窮書生。2023年2月起，將打頭陣為豫劇團迎接成立70年而上演。

國立傳統藝術中心台灣豫劇團70週年團慶系列活動，以「傳承．守護．創新」為主軸，希望從傳統與現代元素擷取養分，再造全新的台灣豫劇風格。今天下午也舉行「求你騙騙我」演出前記者會。

「求你騙騙我」描述一名窮書生搖身一變，成為江湖上號稱能呼風喚雨的「神算金」，連皇帝都要下詔請他一解疑難。故事由中國資深編劇家林戈明編劇，20多年前曾經上演，如今將由主演此劇的京劇名師朱陸豪親自修編、執導。

朱陸豪今天於記者會表示，在「求你騙騙我」中，他將傳統戲曲的程式化減少，增加一些電視及電影的手法，可說是「戲曲的舞台劇」，最困難的是演員唸白及對戲的部分，對傳統戲曲演員而言不容易。

「求你騙騙我」此次演出將由全球中華文化藝術薪傳獎得主朱海珊飾演主角窮書生金登科，他戲中挑戰融合老生和丑角的行當特性，拿捏角色特質，博君一樂。在明年2月18日演出場次中，則由青年演員林文瑋獨挑大梁來飾演金登科。

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台灣豫劇團團長彭宏志表示，面對當前層出不窮的詐騙集團騙局，只要行得正，機運自然隨之而來。台灣豫劇團藝術總監王海玲則表示，「求你騙騙我」是朱海珊屆退的「畢業製作」，林文瑋是重點栽培的老生，嗓音高亢悲涼，帶股滄桑勁，師徒2人各有不同韻味。

「求你騙騙我」將於2023年2月11日及12日在新北市藝文中心、2月18日及19日在台南市台江文化中心演出。（編輯：張芷瑄）1111214