2023世界年鑑上市 掌握全球要聞前瞻新競局

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最全面的年度工具書「2023世界年鑑」新書上市，以新視野帶領讀者掌握全球要聞，前瞻新競局。（中央社）

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（中央社台北15日電）俄烏戰爭烽火延燒近一年，晶片大戰白熱化，COVID-19疫情餘波未了，全球迎來新競局與新秩序，局勢變化難料，最全面的年度工具書「2023世界年鑑」新書上市，以新視野帶領讀者掌握全球趨勢。

回顧2022年，俄烏戰爭爆發、Omicron變異株大流行；日本前首相安倍晉三、英國女王伊麗莎白二世等領袖相繼逝世；中共第20屆一中全會，習近平破例3度擔任總書記；國際局勢變化甚鉅。

中央通訊社是中華民國歷史最悠久、規模最大、報導最權威的新聞通訊社，發行「世界年鑑」已34年，每年動員全球特派記者、資深編輯，系統性彙編一年內的重要時事、文獻和統計資料，內容豐富多樣，極具參考價值，深獲讀者信賴與肯定。

「2023世界年鑑」專文解析俄羅斯入侵烏克蘭，形成東西冷戰的態勢，加上氣候變遷影響，導致世界糧食危機；美國羅訴韋德案遭推翻，衝擊女性墮胎權；特拉斯接任英國首相49天即下野，成為史上任期最短的英相。除了全球升息抗通膨等焦點事件，也詳實收錄美國眾議院議長裴洛西訪台、韓國梨泰院踩踏意外、造成橋梁建物坍塌的台東強震等國內外重大新聞，提供清晰扼要的資訊與觀點。

全球抗疫至今超過千日，「2023世界年鑑」持續企畫COVID-19疫情專章，回顧疫情3年以來，各國逐漸走過疫情衝擊，放寬邊境管制、開放國門，力拚重振疫後觀光與經濟，邁向與疫共存之路。

「2023世界年鑑」全書區分重大新聞、國內、兩岸與國際四大篇，從年度全球COVID-19疫情專章特企、全球重大新聞專題分析、「影像2022」精采年度照片專輯、中央社評選的國內、國際、中國大陸年度10大新聞輯要，到2022年大事紀、民國大事紀、世界百年大事紀、世界之最、全球近200個國家重大政經變遷、國內外重大災難與事故紀錄等，分門別類彙編更有助讀者快速掌握重點。

「2023世界年鑑」裝幀精美，值得收藏參考，定價新台幣490元，即日起享新書優惠含運費共450元。

此外，訂閱中央社優質國際新聞月刊「全球中央」一年份，加一本「2023世界年鑑」，即日起享最優惠價格1280元，至2023年4月30日截止。前述優惠方案可至中央社電子書城（https://www.ysgoshopping.com/）訂購，或洽中央社02-25051180分機817。（編輯：屈享平）1111215