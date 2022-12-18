彰化新港十八庄送大爐 輪值祭祀求平安也傳承文化

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彰化縣民俗類無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」18日辦理天上聖母收兵、送大爐、謝平安等慶典活動，其中送大爐儀式是最重要民俗文化，在冬至前將聖大爐送回伸港福安宮，再由下一年值年爐主村來迎奉，一送一迎，各村輪流將聖爐迎至村莊祭祀，祈求媽祖保佑。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年12月18日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）伸港鄉福安宮今天辦理「天上聖母收兵、送大爐、謝平安」慶典，由值年爐主曾家村正安宮將「聖大爐」送回福安宮，後續由明年爐主汴頭村永慶宮迎回村，祈求保平安並傳承文化。

彰化縣民俗類無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」，今天辦理天上聖母收兵、送大爐、謝平安等慶典活動，縣長王惠美下午出席致詞表示，15村18庄輪值祭祀聖大爐是地方重要活動，期許風調雨順、國泰民安、五穀豐登，並繼續傳承珍貴的無形文化資產。

王惠美表示，彰化新港十八庄送大爐共15村里18庄共同參與，每年由一村莊擔任爐主宮，今年是曾家村正安宮擔任，今天先送回聖大爐，下週再送出由另一村接棒祭祀，是很好的傳承活動，縣府民國109年5月將此活動登錄彰化縣民俗類無形文化資產，同時積極思考如何透過調查、研究、報告等，讓這項文資代代相傳。

根據彰化縣政府文化局資料，彰化新港十八庄送大爐歷史可追溯至日治時期，當時因謀生不易與資源匱乏，地方仕紳鑒於18庄居民分散，透過合作闢植開墾加上商業貿易帶來媽祖信仰，因此，以福安宮為中心，發起18庄共同輪迎媽祖的信仰活動，海口文化與媽祖信仰為共同生活經驗，從此確定18庄彼此信仰聯庄關係。

文化局表示，祭祀儀式包含「巡營釘符」、「送大爐」、「謝平安」，其中送大爐儀式是最重要民俗文化，透過15村18庄輪值祭祀聖大爐，於冬至前將聖大爐送回伸港福安宮，再由下一年值年爐主村來迎奉，一送一迎，各村輪流將聖爐迎至村莊祭祀，祈求媽祖保佑。

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文化局指出，新港為伸港鄉的舊稱，是當地人習慣稱呼，直到戰後初期為與嘉義縣新港鄉區隔，才改稱伸港鄉沿用至今，「新港十八庄」涵蓋伸港鄉14村、和美鎮湖內里，湖內里沒有因地域不同而隨著時代演進被排除，足見歷史傳承的價值與永續保存必要。

文化局指出，縣府擬訂彰化新港十八庄送大爐調查研究暨保存維護計畫，也積極向文化部爭取經費，待文化部核定，縣府將可針對在地文化進行更詳細研究調查，以利繼續推廣民俗文化。（編輯：陳仁華）1111218