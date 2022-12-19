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AI生成入畫 集保結算所當代藝術賞登場

2022/12/19 17:26
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（中央社記者王寶兒台北19日電）AI技術日新月異，輸入關鍵字就能生成一幅畫，或是一張照片就能生成不同風格的畫作。「2022集保結算所當代藝術賞」今天登場，展中可見藝術家反向運用AI技術為元素的創作。

「2022集保結算所當代藝術賞」由台灣集中保管結算所與台灣美術基金會合作辦理。台灣美術基金會今天發布新聞稿表示，本屆以「書畫藝術在當代」為議題，呈現22名年輕藝術家的創作，打破大眾對傳統書畫藝術的刻板印象。

展覽部分作品結合科技轉化創作，反思科技時代對生活與書畫創作的影響，例如有藝術家嘗試將Google、AI生成、水泥磁磚入畫作詩，也有創作者翻轉傳統媒材的應用與創作手法，結合西方寫生技法與水墨媒材，描繪現代時下的生活、社會議題。

藝術賞議題主筆、東海大學美術系助理教授吳超然表示，書法、繪畫歷史悠遠，但隨著時代變遷，年輕一輩對傳統筆墨紙硯日漸遠離，書和畫在當代需要被思考重新定義的可能。因此透過「書畫藝術在當代：新譯、再造與提問」議題，廣納書畫藝術的開放性與多元性。

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「2022集保結算所當代藝術賞」由台灣美術基金會執行長林平擔任召集人，由吳超然、台灣藝術大學美術學院院長陳貺怡、安卓藝術總監李政勇及策展人胡朝聖擔任評審，並將於29日舉辦頒獎典禮，揭曉「2022集保結算所當代藝術賞」各獎項得主。

「2022集保結算所當代藝術賞」即日起於國立台灣藝術大學有章藝術博物館國際展覽廳展出至2023年1月4日。（編輯：張雅淨）1111219

#吳超然
#台灣美術基金會
#AI生成
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