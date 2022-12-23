北一女前進玫瑰花車大遊行 文總致贈小物打氣

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（中央社記者王寶兒台北23日電）北一女樂儀旗隊受邀於美國加州登場的玫瑰花車大遊行演出，將於27日啟程。文總於行前贈送師生特製的行李廂束帶、行李吊牌及徽章等小物，為「台灣代表隊」加油打氣。

北一女樂儀旗隊成立至今63年，如今是睽違18年後再度獲得玫瑰花車遊行主辦單位邀約，135名師生下週將出發赴美，參加2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行。總統蔡英文11月曾於總統府內授旗北一女樂儀旗隊，感謝學生將以演出讓世界看見台灣。

中華文化總會此次擔任北一女赴美展演計畫協辦單位，文總祕書長李厚慶日前將特製的行李廂束帶、行李吊牌及徽章等小物送到北一女給師生。

李厚慶今天透過新聞稿表示，北一女樂儀旗隊這次赴美表演是台灣唯一參與的單位，不僅觀眾能欣賞學生們的精湛演出，更讓台灣在這樣的國際盛會中被看見，是十足的「台灣代表隊」，象徵台美關係友好、互動越來越密切，透過演出曲目安排，也將彰顯台灣在國際社會中守護和平穩定的努力。

李厚慶表示，文總行前贈送的小禮物，是希望這些小小的心意成為給學生們最誠摯的祝福，在長途的旅程上能夠平安順利、演出成功，留下美好的經驗和回憶。（編輯：唐聲揚）1111223