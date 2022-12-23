創立台北大師星秀音樂節 林昭亮一步一腳印

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小提琴家林昭亮創立台北大師星秀音樂節，2023年即將進入第5屆，林昭亮說，跟國際各大音樂節比起來，台北大師星秀音樂節還是「小嬰兒」，但我們有信心讓這個音樂節可以幫助更多優秀的音樂學子更上層樓。中央社記者趙靜瑜攝 111年12月23日

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）小提琴家林昭亮創立台北大師星秀音樂節，2023年即將進入第5屆，無論師資或是學員的水準明顯逐年提升。林昭亮說，自己就是一步一腳印，「就像呵護嬰兒般，讓這個音樂節越來越好。」

林昭亮在台北大師星秀音樂節記者會接受媒體訪問表示，台北大師星秀音樂節自從自2019年成立以來，連續4年遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰，在遵循防疫措施同時排除萬難，致力於來自世界各地的青年學子與大師的相聚，不因疫情大流行而中止。

林昭亮表示，過去4年挑戰雖然很多，但台北大師星秀音樂節要創造出最高水準的音樂環境信念不會改變。林昭亮說，跟國際各大音樂節比起來，台北大師星秀音樂節還是「小嬰兒」，「但我們有信心讓這個音樂節可以幫助更多優秀的音樂學子更上層樓。」

林昭亮過去擔任過許多音樂節的教授，也曾經與國內外各大交響樂團合作音樂營，豐富的歷練內化成他創立台北大師星秀音樂節的經驗值。林昭亮始終知道，選哪一首曲目有助於學員在室內樂上的合作力，又有哪些師資可以幫助學員在演奏實力與技巧上大步邁進，不到最後一刻不放棄各種可能性。

根據台北大師星秀音樂節資料，今年弦樂有紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀、桐朋學園教授原田幸一郎（Koichiro Harada）、紐約愛樂首席黃欣。中提琴組包括柯蒂斯、茱莉亞音樂學院教授黃心芸、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫、前費城管弦樂團低音提琴首席哈洛德．霍爾．羅賓森（Harold Hall Robinson）。

管樂陣容堅強，包括阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂（Emily Beynon）、柏林愛樂單簧管首席溫徹．富赫斯（Wenzel Fuchs）、紐約大都會歌劇院法國號首席艾瑞克．洛斯基（Erik Ralske）。

其他還有芝加哥交響樂團小號首席伊斯堤邦．巴塔揚（Esteban Batallán）以及底特律交響樂團長號首席肯尼斯．湯普金斯（Kenneth Thompkins）等。

指揮家史拉特金（Leonard Slatkin）將重返師資群，除帶領管弦樂團進行排練及全台北中南三地的巡演外，也將教授總譜研究課程。

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林昭亮表示，到現在還沒有他想邀但邀不到的音樂家，「當然有些是因為演出行程的緣故需要協商，但也有直接問，可以去吃鼎泰豐小籠包嗎？」林昭亮說，台灣的美食也是老師們來的誘因之一，「音樂節一天忙碌之後，大家最開心就是找一家有好菜跟好酒的好餐廳。」

第5屆台北大師星秀音樂節將於2023年7月29日到8月13日舉行，預計2023年1月1日啟動早鳥報名。（編輯：黃世雅）1111223