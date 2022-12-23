蕭如松紀念展 亞大美術館呈現百餘幅創作

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（中央社記者蘇木春台中23日電）亞洲大學現代美術館舉辦「台灣水彩畫的非具象派-蕭如松百年冥誕紀念巡迴展」，即日起至明年4月9日，展出百餘件畫作、手稿及文物，讓大眾了解蕭如松對台灣藝壇的貢獻。

亞大現代美術館館長潘襎今天接受媒體聯訪表示，蕭如松是台灣美術史上重要的水彩畫家，獨樹一格的畫風受藝文界推崇，是新竹縣的代表畫家，有「新竹縣之美詮釋者」之名，今年是他的百年冥誕，展覽呈現蕭如松一生的藝術軌跡。

巡迴展分為6大展區，包括寫生小品、靜物、風景、人物等類，展出百餘件畫作、手稿及昔日文物。美術館今天舉辦開展活動，亞洲大學校長蔡進發、新竹縣政府秘書長陳季媛與潘襎等人皆出席。

蔡進發致詞表示，蕭如松熱愛鄉土、深耕台灣藝壇超過50年，也是一名教育家，本次巡迴展與新竹縣政府文化局合作舉辦，從蕭如松500多件作品中挑選100多件展出，讓大眾了解蕭如松對台灣藝壇的貢獻。

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針對蕭如松的作品特色，潘襎說明，蕭如松是通才型畫家，風景、靜物、人物皆有創作，由於經濟能力有限，選擇水彩創作，卻能以不透明水彩，表現出猶如油畫般的深厚、層次感；他捨棄當時主流的具象畫風，而是以抽象畫表現出反覆交疊、有秩序感的藝術世界，創作自己的風格。

陳季媛說，蕭如松長年於新竹竹東高中任教，他所居住的教師宿舍，環繞在校園環境裡，不論是描繪學生身影的作品「學生群像」，或是校內景象的作品「竹東高中」、「綠蔭」，都能化作他的創作題材。以他擅長的水彩，用獨特的筆法和用色，呈現出簡潔明亮的創作風格，值得觀賞者細細品味。（編輯：郭諭儒）1111223