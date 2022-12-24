台灣木笛樂團以色列音樂節放異彩 奪牌數居冠

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以色列音樂學院15至22日在特拉維夫舉辦第5屆國際木笛音樂節和競賽。清華大學教授陳孟亨（後排左3）帶領的台灣木笛團隊表現突出，是奪牌最多的團隊。（陳孟亨提供）中央社記者賴素芬特拉維夫傳真 111年12月24日

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（中央社記者賴素芬特拉維夫23日專電）以色列音樂學院（Israel Conservatory of Music）15至22日在特拉維夫舉辦第5屆國際木笛音樂節和競賽，代表台灣的清大木笛樂團和新竹國高中團隊表現突出，是參賽20個國家中奪牌最多的團隊。

創辦於2018年的「特拉維夫木笛音樂節」（Tel Aviv Recorder Festival，簡稱TARF）已迅速發展成為全球主要的國際木笛賽事之一，每年接待來自四大洲、超過20個國家的100多名參賽者，鼓勵木笛演奏者發展專業。

在為期一週的音樂節活動中，主辦單位特別邀請駐以色列代表李雅萍出席開幕式並與雅夫涅（Yavne）市長噶拜（Roi Gabai）共同為音樂節揭幕，台灣的木笛演奏水準近年來受國際矚目。這次台灣木笛團隊成績斐然，在不同組別中勇奪3組冠軍及2組季軍，是所有團隊中得獎最多的團隊。

其中，清華大學木笛樂團共計獲得16歲以上室內樂組第一名，清大彭星渝、吳葦萱及陳宥葳獲得作曲家Hans Gal組別第一名，陳希函在18-26歲組獨奏榮獲第三名，蘇俞芹亦獲頒演奏特別獎殊榮。

另外，新竹縣成功國中呂知妍在11-14歲組獨奏類中榮獲第三名，來自新竹的國高中學生徐靖捷、徐子涵、陳昕廷、呂知妍所組成的「新竹直笛合奏團菁英團」獲18歲以下室內樂團組第一名。

駐以色列代表李雅萍22日代表政府向木笛團隊青年學子表達祝賀並以餐宴為團隊慶功。她勉勵學生們多多參與國際交流賽事，促進國際友人對台灣音樂及文化的了解，並相約2024年第6屆木笛音樂節再創佳績。

值得一提的是，推廣木笛系統化教學不遺餘力的清華大學副教授陳孟亨是第3次受邀擔任木笛音樂節的評審，她21日在特拉維夫木笛音樂節「評審委員演奏會」中表演，贏得滿堂彩。由她率領的清華大學木笛樂團也在這次開幕式中演奏客家民謠等曲目，令在場者驚艷。（編輯：高照芬）1111224