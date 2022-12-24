台北室內合唱基地開幕 藝術建策小組營運新未來

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台北室內合唱基地24日正式掛牌開幕，台北室內合唱團企劃經理鄭逸伸（左起）、行政總監房樹孝、團長方素貞（右2）及行政經理高端禾代表出席，身為合唱團決策小組成員的他們也共同負責團務營運。中央社記者趙靜瑜攝 111年12月24日

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）占地百坪，台北室內合唱基地今天開幕，完整隔音的練唱空間除了讓台北室內合唱家族使用之外，也可對外租借。台北室內合唱團也特別以「藝術建策小組」負責合唱團藝術發展方向。

台北室內合唱團團長方素貞接受中央社專訪表示，台北室內合唱團即將邁向下一個30年，一個完整的排練空間對於合唱團的訓練非常必要，半年前很幸運找到位於大安文教區的排練空間，一樓跟地下樓加起來占地百坪，有一間大排練廳與中排練廳，足以支持合唱團發展。

成立於1992年，台北室內合唱團以30年演唱經驗，成為亞洲最頂尖的合唱組織之一。在前任藝術總監暨指揮陳雲紅，以及歷任指揮梁秀玲、翁佳芬帶領下，從早期音樂到現代作品，從人聲重唱、室內合唱團到交響合唱團，台北室內合唱團聲線優雅乾淨，已經是圈內皆知。

台北室內合唱團2006年參加匈牙利巴爾托克國際合唱大賽，獲得室內合唱團項目第一名與大賽總冠軍後，台北室內合唱團不再參與國際大賽，將心力致力文藝復興歌曲及當代音樂的探索，至今成績豐碩。

為了整理這個空間，台北室內合唱團今年發起募款活動，短短一個月內募資超過新台幣300萬元，台北室內合唱團行政總監房樹孝表示，這的確讓合唱團負擔減輕很多，「鋼琴、大會議室桌椅到社交空間的沙發，全都是團員捐的二手物資，就連隔音棉與合唱團設計圖都是朋友贊助，這裡可以說是用愛興建」。

前任藝術總監陳雲紅退休後，台北室內合唱團目前不設藝術總監，成立「藝術建策小組」隨時開會，成員包括方素貞、杜維、高端禾、潘國慶、鄭逸伸、謝竺晉等合唱團聲部長與團員，共同決定未來音樂會策畫及發展方向。

合唱團設決策小組，成員包括方素貞、房樹孝、高端禾與鄭逸伸，共同負責營運。高端禾表示，遇到需要決定的事情就是投票，大家一起負責，一起解決問題。像這次搬家，每月租金高達6位數，但4人想法一致，「如果不做，不會知道合唱團還有什麼可能性，邁向下一步，就有機會。」

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目前台北室內合唱團成立「台北室內合唱學苑」（TCS Institute for Choral Arts），建立多樣化的合唱團隊，包括4個台北室內婦女合唱團、台北室內50合唱團、台北華新兒童合唱團等，都將在合唱基地上課與培訓，持續培養更多喜愛合唱的愛樂者與演唱者。

鄭逸伸表示，2023年重要演出已經大致底定，包括國際大師保羅‧希利爾（Paul Hillier）將訪台客席台北室內合唱團，合唱團也將可望受邀參與新加坡國際藝術節演出；音樂上將重心轉往巴洛克古樂，希望在古樂領域有更多的學習與探索。（編輯：張芷瑄）1111224