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美秀集團攜手灣聲樂團 文總WE ARE跨界共演

2022/12/27 17:10
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（中央社記者王寶兒台北27日電）文總推出除夕特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，繼日前公布樂團告五人、宇宙人等表演陣容外，今天再公布樂團美秀集團與灣聲樂團將跨界共演，而歌手熊仔也將與台藝大音樂系管弦樂團合作。

「WE ARE我們的除夕夜」共邀集近30組演出團隊。中華文化總會今天發布新聞稿表示，包含美秀集團、饒舌歌手大支、MC耀宗，以及歌手熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）等歌手也將共襄盛舉。

特別的是，流行音樂在節目中將以「共演」方式與不同音樂文化產生新火花。例如以搖滾樂聞名的美秀集團，將和擅長古典音樂的灣聲樂團跨界演出。金曲台語歌王許富凱、熊仔及陳芳語，則將分別與台灣藝術大學音樂學系管弦樂團搭檔演出。

金曲獎客語歌王羅文裕也將與以阿美族歌謠為主的旮亙樂團攜手共演。原住民歌后阿爆（阿仍仍）、傳唱部落古謠的東排灣青年歌謠隊，以及高雄市私立樹德高級家事商業職業學校等，則將於舞台融合不同曲風、語言、聲調及歌聲。

此外，長期關注社會議題的大支，則聯手風格橫跨 Hip Hop、Neo Soul、PBR&B的嘻哈饒舌製作人MC耀宗，打造台灣嘻哈舞台。

「WE ARE我們的除夕夜」將於2023年1月21日晚上8時播出，播出頻道涵蓋無線及有線電視、網路與OTT平台。（編輯：張芷瑄）1111227

#美秀集團
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