2022年度十大藝文新聞揭曉 故宮打破國寶居首

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國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2022年度十大藝文新聞」票選結果27日公布，由文化部政務次長李靜慧（右4）與藝文界人士共同揭曉。（北藝大藝管所提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月27日

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）2022年度十大藝文新聞票選結果今天揭曉，榜首為「故宮打破國寶引發爭議」，文化部政務次長李靜慧今天出席記者會表示，可見民眾關注故宮，故宮也需公開典藏等相關行政程序。

由國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所舉辦的「2022年度十大藝文新聞」票選今天揭榜，第2名為「歷時十年台北表演藝術中心完工開幕，『巨型銀球』成新地標」，第3名為「黃土水『甘露水』入藏國美館，成鎮館之寶將常設展出」。

第4名為「音樂劇LPC原文版挑戰連演6個月150場，中文版亦展現IP授權實力」，第5名為「破除藝文工作者低薪難關，藝創工會三大訴求呼籲政策改革」，第6名為「日本舞台劇Q首度登台，創兩廳院35年來最快完售紀錄」，第7名為「普立茲新聞攝影獎80週年展，2022年最新得獎作品首站展出在台灣」。

第8名為「日治時期百年古蹟變身『萬座曉劇場』！台灣首例劇團與劇場共生」，第9名為「終身奉獻說唱藝術！說書人國寶阿嬤楊秀卿辭世，享壽89歲」，第10名則為「『文化成年禮』藝FUN券轉型明年發放，18歲青年每人1200元」。

今天包括文化部政務次長李靜慧、台北表演藝術中心執行長王孟超、社團法人台灣視覺藝術協會理事長蘇瑤華、松山文創園區副總監戴星磊及萬座曉劇場營運總監李孟融等藝文界人士共同揭曉。

李靜慧表示，她曾任職故宮，深刻了解其實故宮的工作人員都以生命在照顧文物，但文物卻發生了這樣的狀況，內心感到十分不捨。李靜慧也期望全台各館舍應更加重視如何保存典藏，希望社會將關注焦點放在制度的檢討與改善。

王孟超表示，北藝中心在14年前就設計完成，歷經10年建造，在開幕後不論是在建築或營運上的思考都有很多挑戰，也正因為建築的特殊性與不同思維，將需要一些時間調整與優化，為未來的藝術家打造一個新的展演空間。

蘇瑤華表示，藝術家黃土水「甘露水」重新出土，透過文化部的努力成為台灣人民的共同資產，台灣美術史重建過程中也因為這些珍貴的作品出土，讓台灣的視覺藝術變得更加豐富。

除此之外，朱宗慶打擊樂團倉庫日前遭祝融焚毀也引發與會者呼籲藝文倉儲的重要性，以及建立表演藝術博物館的迫切性。

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北藝大藝管所教授劉蕙苓表示，舉辦十大藝文新聞12年歷程當中，包含紙風車劇團、雲門舞集、優人神鼓的倉庫都曾遭受祝融的侵襲，這些國家品牌團隊的歷史檔案毀損，是社會的損失。李靜慧則表示，文化部將持續擴大推動倉儲計畫，甚至擴及視覺藝術。

今年投票為期兩週，從11月30日到12月14日採線上投票，共有1737名民眾參與，其中藝文領域及非藝文領域人士的投票比數各占一半，不僅涵蓋藝文人士的觀點，也呈現一般大眾對於藝文新聞的看法，展現多元意見與價值。（編輯：張雅淨）1111227