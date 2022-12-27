故宮、北榮合作推認知牌卡 以藝術療癒人心

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故宮博物院攜手台北榮民總醫院失智治療及研究中心、高齡醫學中心，推出認知牌卡「今牌人生」，每套共60張，將故宮經典文物典藏歸納為10大主題，讓藝術成為輔療工具。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月27日

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（中央社記者王寶兒台北27日電）台灣將在2025年邁入超高齡社會，故宮攜手台北榮民總醫院失智治療及研究中心、高齡醫學中心，推出「今牌人生」認知牌卡，將故宮經典文物典藏歸納為10大主題，讓藝術成為輔療工具。

「今牌人生」每套共60張，附有文物介紹及操作指引手冊，由心理師、職能治療師和故宮教育人員以長者認知需求為核心，共同精選故宮經典文物，涵蓋嬰幼兒、青壯年、老年、美食佳餚等10大主題。卡面特別設計為大字、色彩鮮豔、厚度適中的大尺寸牌卡，便於長者閱讀、分辨與操作。

國立故宮博物院今天上午舉行「今牌人生」發布記者會。台北榮總院長陳威明致詞表示，隨著將邁入超高齡社會，預期失智症發生率將逐漸增加，台北榮總自1989年致力失智症的診斷、治療與研究，除了阿茲海默症藥物試驗，也成立台灣第一個記憶門診，並於今年通過失智症疾病照護品質認證。

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台北榮總失智治療及研究中心主任王培寧表示，此次與故宮跨域合作推出「今牌人生」牌卡，應用於多場工作坊活動，從個案及家屬皆獲得良好的回饋。未來將擴大邀請高齡服務專業機構、醫事人員、第一線助人工作者參與培訓及推廣運用，希望透過這次跨界合作，將故宮帶入家庭，也讓失智症病人從家庭走向社區。

故宮透過新聞稿表示，有別於一般桌遊或牌卡遊戲，「今牌人生」認知牌卡是臨床實務上非藥物介入活動的多元應用，經專業醫事人員及受訓者帶領，鼓勵參與者將藝術帶入日常經驗與生命故事，回顧生命中無數難忘而美好的「金牌」時刻，開啟自我對話、自我療癒的練習。（編輯：張芷瑄）1111227