集保結算所當代藝術賞 「觀葉植物」摘金賞

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（中央社記者王寶兒台北29日電）由台灣集中保管結算所與台灣美術基金會合作的「2022集保結算所當代藝術賞」今天頒獎，藝術家楊寓寧運用宿墨與皮紙創作「觀葉植物」，摘下金賞最大獎。

「觀葉植物」長寬均達180公分以上，描繪主體為室內植栽。楊寓寧向中央社記者分享，自己還有在花店兼職，很喜歡植物題材，相較需要日照的植栽，觀葉植物則容許被帶離原本生長地，成長於現代建築物內。

2022集保結算所當代藝術賞以「書畫藝術在當代」為議題，邀請新世代藝術家透過跨媒材作品反思傳統書畫藝術於當代的發展。今天頒獎公布金賞、銀賞、銅賞與優選獎等得主外，也將得主作品集結為「2022集保結算所當代藝術賞」展。

以楊寓寧的金賞作品「觀葉植物」而言，評審團認為，選擇傳統書畫中常見自然植物主題，看似平凡無奇，細究下卻能發現捨棄常規的作法，例如楊寓寧濕潤的自由筆法，呈現從鄉野被遷徙至居室的根與葉，筆觸大膽。

楊寓寧表示，採用皮紙是作品發展較為關鍵的，「它是生紙，能夠完整的保留筆觸，筆在紙上移動的痕跡不會消失，是很誠實的材料。」紙的特性也讓筆觸能「自帶效果」，散發如油畫或壓克力畫的感覺，「如此觀者也能從筆觸聯想到創作者在畫畫的身體與速度。」

以作品「合格」獲得銀賞的藝術家洪瑄，則利用磁磚、益膠泥及墨紙等材料，拼湊成山水畫意象；銅賞作品「菜渣譜：花籃圖」的藝術家曾建穎則鍾情自然媒材，他將日常生活中用塑膠袋打包的廚餘，與象徵富貴的花果圖騰形象連結，反思物質與精神生活成對比的現代社會面貌。

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獎項評審召集人、台灣美術基金會執行長林平致詞表示，台灣美術基金會首度與集保結算所合作，共同目標是培養年輕世代，希望不只是階段性提供獎金，而是能創造對藝術創作者的後續支持，並保有有機性，持續建構與不同領域的合作系統。

「2022集保結算所當代藝術賞」展即日起於國立台灣藝術大學有章藝術博物館教學研究大樓1樓國際展覽廳展出至2023年1月4日。（編輯：張芷瑄）1111229