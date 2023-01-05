伊莉莎白鋼琴大賽冠軍 吉爾特伯格練琴有目標

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）2013年伊莉莎白國際鋼琴大賽冠軍鮑里斯．吉爾特伯格訪台音樂會將帶來2首鋼琴協奏曲。吉爾特伯格說，疫情期間沒有演出，但他意識到須為自己設定目標，不能漫無目的練琴，才能持續前進。

吉爾特伯格（Boris Giltburg）今天在記者會上表示，COVID-19疫情期間他嘗試自我突破，展開線上新體驗，為自己設定線上迷你音樂會的演出，「一開始面對鏡頭會發抖，漸漸駕輕就熟，固定每週一、三、五，每次30分鐘的線上演出，讓我維持活力基本盤，也養成了與觀眾樂迷保持交流的習慣。」

疫情期間，吉爾特伯格美國巡演被取消，但他錄製了貝多芬全本32首鋼琴奏鳴曲專輯，交出漂亮成績單。吉爾特伯格表示，今年預定計畫則是演出拉威爾所有鋼琴作品。值得一提的是，吉爾特伯格從2013年拿到伊莉莎白鋼琴大賽首獎之後，至今不到10年，已經有27張專輯，成績斐然。

這次訪台，吉爾特伯格將與長榮交響樂團合作，由莊文貞擔任指揮，演出拉赫曼尼諾夫「第二號鋼琴協奏曲」以及普羅科菲夫「第三號鋼琴協奏曲」。

吉爾特伯格提到，拉赫曼尼諾夫的「第二號鋼琴協奏曲」出現在拉赫曼尼諾夫創作「第一號交響曲」之後，當時「第一號交響曲」首演挫敗，拉赫曼尼諾夫憂鬱到看心理醫生，逐漸走出陰霾重拾創作。

吉爾特伯格表示，因為「第二號鋼琴協奏曲」非常成功，拉赫曼尼諾夫於是將這首樂曲獻給尼可萊．達爾醫師，「樂曲開場暗黑沉重，最後樂曲漸漸柔和，充滿情感，展現了極端浪漫，最後迎向光明，完全是拉赫曼尼諾夫的心情寫照。」

另一首普羅科菲夫的「第三號鋼琴協奏曲」，吉爾特伯格認為，這首樂作完全沒有慢板，「全是快、快、快的樂章，是個人特色強烈、諷刺而陽剛的普氏風格。」

吉爾特伯格表示，當代音樂家必須嘗試各種不同形式的創作，累積經驗，他的最新計畫拍電影，腳本是演出李斯特與蕭邦在巴黎的故事。而吉爾特伯格將飾演蕭邦，呈現兩位鋼琴家彼此亦友亦敵的複雜情愫。

吉爾特伯格指出，這部電影是他跳脫舒適圈「小小的冒險」，「有趣的是，疫情期間對著手機鏡頭線上交流的經驗，反而讓我面對鏡頭演戲有所助益。」

「吉爾特伯格之拉二．普三－鋼琴雙協奏之夜」音樂會將於1月9日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1120105