經典擊樂劇場「木蘭」 啟發團隊逆境中勇敢

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）朱宗慶打擊樂團將重新推出擊樂劇場「木蘭」，透過經典作品開啟嶄新的一年。藝術總監朱宗慶說，「木蘭」在劇中不得不勇敢的心境，可啟發團隊與觀眾在劇變的環境中仍勇敢前行。

朱宗慶今天在記者會上表示，這齣作品是以打擊樂為核心的擊樂劇場，至今不只是深度精修，更是深度融合，觀眾已分不清台上的究竟是樂器還是道具，是打擊團員還是演員，「相信團員們過去排練時從疲憊到懷疑，將成為今日演出的榮耀」。

朱宗慶表示，2022年因為疫情，「木蘭」演出超過9000名觀眾進場，希望今年可以突破1萬2000人。朱宗慶也表示，下次演出除非是國際巡演，可能5年之後才有機會再看見。

重啟「木蘭」巡演，幕前幕後團隊一字排開，有著逆境也勇敢前行的自信與氣魄。10年一路陪伴成長，舞台設計王孟超表示，他做這一行這麼久，少見有團隊可以在火災之後這麼快就復演，幸虧資料保存得宜，「木蘭」得以重建，「我盡量給最乾淨的舞台，讓團員可以發光」。

多媒體設計王奕盛表示，他心裡常常會浮出一句話，還好有「木蘭」，無論碰到任何困難，「木蘭」就像是穩定的奠基石，讓他在創作上有很多佐證與實踐，「知道朱團火災後，我立刻檢視雲端，還好設計資料都在」。

燈光設計車克謙表示，這部作品10年前創作改版之際，母親意外離世，「我看到『招魂』那一段直接崩潰，感受至深。」車克謙說，這部作品講的是家與家的連結，「尤其是最後木蘭返鄉，希望牽著阿娘跟阿爹的手，一起走向幸福時光，相信會感動很多人」。

飾演木蘭的京劇演員朱安麗說，這個角色對她來說就是「心有所愛，全力以赴」；另一個「木蘭」京劇演員黃宇琳則說，演出「木蘭」這個角色每次都讓她可以重新整理自己再出發，得到新的力量，「我演得很幸福」。

作曲家洪千惠說，朱老師遠比「木蘭」還要勇敢，「這次重新推出，可以看見這些演員跟音樂家們如何演繹，就像貝多芬的交響曲雖然一演再演，但從不同的演出中都會帶來不同的感受」。

這次除在音樂上更加精準之外，也有一些小改變，飾演「馬伕」的除了何鴻棋之外，增加了新世代團員高瀚諺。導演李小平認為，何鴻棋的馬伕就是個沙場征戰過的老江湖，高瀚諺的馬伕則帶有一點知識青年感，將帶出在戰場的少年想回鄉的心情。

李小平說，這一點正是朱團令人佩服的地方，「每個團員都非常優秀，只缺一個機會，機會一來一定會認真把握，希望每一次的演出都能自我突破」。

2023擊樂劇場「木蘭」將在2月9日到12日在台北國家戲劇院連演6場，2月18日到19日在高雄衛武營戲劇廳，2月25日到26日在台中國家歌劇院大劇院巡演。（編輯：張芷瑄）1120110