施振榮倡議員工福利藝文禮金補助 李永得喊支持

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）宏碁集團創辦人施振榮今天呼籲文化部應研擬補助「員工福利藝文禮券」，文化部長李永得則表示支持，並說政府以母金概念引進民間更多資金，將擴大藝文規模，是文化部一貫政策。

為促進上市上櫃企業支持文化發展，文化部經與金管會、證交所協調後，日前召開記者會正式宣布上市櫃公司贊助支持國內藝文發展將可列入ESG的年度成果中，被外界視為是藝文發展的重大利多，李永得並預估2024年企業贊助支持國內藝文發展規模將達新台幣80億元。

施振榮也進一步向政府喊話，希望文化部研擬「員工福利藝文禮券」的補助辦法，可先邀集企業福委會代表與藝文團體代表，一同商議如何有效促進台灣的藝文消費巿場，讓政府與企業、員工、藝文團體能攜手共創價值，並建立一個相對利益平衡的新機制。

施振榮認為巿場等同票房，是藝文團體能否生生不息的關鍵，為了替藝文團體創造巿場，建議文化部藉由提供藝文禮券的補助著手，由文化部規劃預算，鼓勵企業或福委會投入藝文消費，給予10%到20%的補助。

李永得今天在紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」的宣告記者會後接受媒體聯訪時表示，他會盡快邀集施董事長與相關福利委員會大家共同討論，「之前企業界對文化列入永續指標，大部分都是很歡迎，事實上還沒有這個指標之前，就有近一半企業投入文化事業，我相信未來會投入更多」。

至於「員工福利藝文禮券」是否可跟「文化禮金」適度結合，李永得說，這個技術問題可討論。李永得認為，官方、企業跟藝文團隊應該是三角關係，三方都要釋出成本或折扣，互相支持鼓勵，推動擴大藝文市場消費。

李永得表示，「文化禮金」計畫將會透過藝FUN券的模式發放，但長遠來說，會建立一個循環機制，「藝文消費券」是可行政策之一。

李永得表示，「我認為我們不能只有供給端，沒有消費端，只有表演藝術欣賞市場擴大，才會讓整個藝文表演生態鏈以及文化產業生態更健全」。（編輯：張芷瑄）1120112