醫師、洗衣店老闆組團 F8攝影聯展將登場

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「F8攝影團體」由一群愛好攝影且來自不同領域的人們組成，他們將作品集結為「繽紛攝彩 F8 Group聯展」，14日起將在台北中正紀念堂展出。圖為經營洗衣店的王中倫將展出作品「信念」。（F8攝影團體提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月12日

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（中央社記者王寶兒台北12日電）有人是醫師，有人是洗衣店老闆，一群來自不同領域的人們，因熱愛攝影而相聚，並以「F8攝影團體」為名，將生活經驗、觀察容納進觀景窗，並將集結為「繽紛攝彩 F8 Group聯展」展出。

將於「繽紛攝彩 F8 Group聯展」展出作品的8名F8攝影團體成員，包含賴明興、陳瑞斌、王中倫、陳茂元、余秋香、林正漢、李淑珍及王文杰。

F8攝影團體今天透過中正紀念堂新聞稿表示，成員是來自於在各領域的攝影師，有各自的表現觀點。而F/8在標準鏡頭下，最能表現鏡頭所能發揮的質感，象徵作者在創作時，也能用最佳的觀點來看這個世界。

創作者如何透過照片表現自我，便是聯展主軸。例如經營洗衣店的王中倫，將透過鏡頭傳達他對傳統、現代交替下的感受與衝擊；而接觸相機超過40年的醫師陳瑞斌，認為「攝影即是生活」，將展出主題定調為「愛」的作品。

F8攝影團體表示，他們來自不同的背景，生活經驗也不同，表現在攝影的作品各有獨特手法、角度。而他們不只是用相機拍照，呈現在攝影中的是他們讀過的書、看過的電影、聽過的音樂、走過的路、愛過的人。

「繽紛攝彩 F8 Group聯展」將於14日起在國立中正紀念堂管理處4展廳展出至29日。（編輯：屈享平）1120112