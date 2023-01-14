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比劃比畫太保美術館開幕 10名嘉義藝術家聯展

2023/1/14 16:07（1/14 17:11 更新）
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嘉義縣「比劃比畫太保美術館」14日正式開幕，開幕展邀請10名嘉義藝術家共同展出，展件中攝影家魏三峰（右）拍攝畫家王德合（左）的全裸照片成為焦點。中央社記者蔡智明攝 112年1月14日
嘉義縣「比劃比畫太保美術館」14日正式開幕，開幕展邀請10名嘉義藝術家共同展出，展件中攝影家魏三峰（右）拍攝畫家王德合（左）的全裸照片成為焦點。中央社記者蔡智明攝 112年1月14日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）「比劃比畫太保美術館」今天開幕，10名嘉義藝術家共同展出作品，以藝術家工作室為主軸，探索空間與創作者的關係，展件中以魏三峰拍攝畫家王德合全裸照片是全場焦點。

嘉義縣「比劃比畫太保美術館」今天開幕，是首間位於嘉義縣治特區的畫廊，開幕展「十位嘉義藝術家和他們的工作室」邀請10名在嘉義地區創作、生活的中生代藝術家共同展出。

主辦單位發布新聞稿指出，展出藝術家為王德合、尹信方、黃志能、陳慶夥、張若綺、張文靜、蕭雯心、盧銘世、謝其昌與魏三峰。

除了展出藝術家40餘幅畫作，還包含藝術工作室主題攝影專輯，由人文攝影家魏三峰拍攝9名藝術家於其創作場域，其中最引人入勝的是王德合全裸入鏡，在他的工作室中與大型自畫像作品裸裎並立，在鏡頭中呈現創作者與創造物的多重視角。

魏三峰介紹裸拍王德合作品時說，已巧妙遮掩重要部位，拿放大鏡來也看不到。

王德合接受中央社記者採訪表示，比劃比畫 Be Fine Art Gallery在嘉義設畫廊，希望在此空間推薦嘉義藝術家，將展至3月底，展覽期間藝術家也會安排觀眾至工作室參訪，讓民眾連結藝術作品與創作空間。（編輯：郭諭儒）1120114

嘉義縣「比劃比畫太保美術館」14日開幕，開幕展「十位嘉義藝術家和他們的工作室」邀請10名在嘉義地區創作、生活的中生代藝術家共同展出。中央社記者蔡智明攝 112年1月14日
嘉義縣「比劃比畫太保美術館」14日開幕，開幕展「十位嘉義藝術家和他們的工作室」邀請10名在嘉義地區創作、生活的中生代藝術家共同展出。中央社記者蔡智明攝 112年1月14日
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