國際蘭亭筆會書法展東京盛大展出 台灣組大團與會

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第38屆國際蘭亭筆會書法展16日在東京藝術劇場畫廊展示包括台、日、中、韓等國的書法作品共220件，其中72件來自台灣。約有30名台灣書法愛好家組團與會。中央社記者楊明珠東京攝 112年1月18日

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）第38屆國際蘭亭筆會書法展16日在東京藝術劇場畫廊展示包括台、日、中、韓等國的書法作品共220件，其中72件來自台灣。約有30名台灣書法愛好家組團與會，展現積極度。

第38屆國際蘭亭筆會書法展由總會會長張炳煌擔任主席進行年會及開幕式。該會報告事務總長、也是日本美術新聞社社長萱原晉會上公布年會決定內容。台灣蘭亭筆會會長嚴建忠、韓國蘭亭筆會會長朴正圭、日本蘭亭筆會名譽顧問小原道誠等人致賀詞，日本蘭亭筆會最高顧問山下方亭致閉幕詞。

張炳煌在開幕致詞時表示，第38屆展原本計劃去年秋天在中國舉行，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，在嚴峻的情況下，確定去年秋天無法在中國舉辦後，立即決定今年一月在東京的藝術劇場舉辦。

他說，台灣對於書法的熱情始終不變，雖因疫情稍受影響，但還是有一些很熱心的人士，這次特地從台灣組團前來或從他處到東京會合的台灣人逾30人。

他說明，預定今秋舉辦第39屆展，在疫情尚未完全明朗的情況下，希望韓國能思考舉辦，但還在選地點。明年秋天第40屆展預計到桃園橫山書法藝術館舉辦。

萱原說，本屆展覽台灣組30人團前來，真的很激勵人心。對於第40屆展覽能在環境優美的新建的桃園橫山書法藝術館展出倍感期待。

張炳煌從台灣帶來參展的書法作品寫著「心存善念，福澤在身」；嚴建忠參展的作品是詩人蘇曼殊「住西湖白雲禪院」詩詞；書法家陳福祺的作品寫著「禪舞空」，作品富有禪意。

開幕式結束後，張炳煌接受中央社採訪時被問及台日書法的推廣，譬如說，日本每逢新年就會在日本武道館舉辦「書初」（新年開筆）大型活動。此外，今年陸上自衛隊用10式戰車砲筒前端裝上毛筆進行「書初」，寫下「桃李成蹊」四字，成為話題。

張炳煌表示，台灣的學校裡書法課程做得不見得多，但社會人士書法的活動很多；台日書法交流從以前就非常蓬勃。台灣在春節前會舉辦春聯揮毫，請書家用毛筆寫春聯，送給大家過年。本月8日在台北圓山大飯店舉行大型春聯揮毫活動，身為中華民國書學會會長的他與內政部合作這35年來每年都舉辦。

此外，農曆過年後，預定在總統府前舉辦新年開筆大會，這是從前總統李登輝執政時期就開始辦的，雖和日本武道館舉辦的「書初」有點不太一樣，但同樣都是用毛筆揮毫歡慶新年。

有關有日本人想將書法向聯合國教科文組織申登為世界文化遺產一事，張炳煌表示，中國多年前已登記了，但他認為書法是傳統、是文化，但並非古代的文化，而是隨著年代與時俱進的，不需申登為世界文化遺產。

積極推動「數位e筆」系統的張炳煌說，現在台灣還領先全球把書法與數位科技結合，用現代的工具把書法表現出來，數位化是台灣的強項。

今年1月由淡江大學研發的「空靈揮毫」將中華傳統書法藝術結合科技，由ｅ筆研發到可在空中手指關節揮動便可隔空在銀幕上顯現書法的新技術首度公開。

國際蘭亭筆會1986年在中國杭州成立，取意於書聖王羲之在浙江紹興蘭亭進行曲水流觴的蘭亭雅集並書寫著名的「蘭亭序」。日本書壇發起由各國成立各自的蘭亭筆會，再組成國際性組織，設立總會，張炳煌於15年前受推舉擔任總會長至今。（編輯：黃自強）1120118

第38屆國際蘭亭筆會書法展16日在東京藝術劇場畫廊展示包括台、日、中、韓等國的書法作品共220件，其中72件來自台灣。中央社記者楊明珠東京攝 112年1月18日

第38屆國際蘭亭筆會書法展由總會會長張炳煌（左）擔任主席進行年會及開幕式，該會報告事務總長萱原晉會上公布年會決定內容，宣布第40屆在桃園舉辦。中央社記者楊明珠東京攝 112年1月18日

原本應該是去年在中國舉行的第38屆國際蘭亭筆會書法展本月16日在東京舉辦，總會會長是中華民國書學會會長張炳煌，他盼具歷史的國際蘭亭筆會書法展持續舉辦。中央社記者楊明珠東京攝 112年1月18日