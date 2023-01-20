生特殊兒被好友同儕排擠 沈雅琪寫臉書變神老師

基隆長樂國小老師沈雅琪日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」表示，在陪伴「特殊兒」小女兒成長的過程中，她體會到「特殊兒」不是零分的孩子，他們的價值不在學業和考試分數上。中央社記者張皓安攝 112年1月20日

（中央社記者張若瑤台北20日電）小女兒是「特殊兒」的基隆長樂國小老師沈雅琪，陪孩子早療雖苦，但最心累的是好友群不諒解與在職場被孤立，直到開「神老師＆神媽咪」粉專，為夢想改道。沈雅琪錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她如何重生。

「妳那麼厲害，一個人不是都可以嗎？」小時候家中一夕欠下幾百萬元負債，讓沈雅琪早早養成好勝又強勢性格，「我家6個小孩的共同特質，是不太容易放棄」。因此，當在基隆上班的她深夜獨自照顧2名幼子，身處新竹科學園區卻正喝咖啡看電影的另一半，下意識說出「妳那麼厲害」，而不是提出如何幫忙時，她氣得想離婚，「我的生活好像沒有你也可以」。

沈雅琪的先生是竹科工程師，兩人維持好幾年基隆與新竹兩地婚姻，堅強如她，身體終於還是撐不下去，「2個兒子只差1歲，晚上都跟我睡，一下換尿布一下泡奶粉，一個哭另一個也啜泣，不舒服就一起生病，獨自開車載他們去看醫生，還得找地方停車弄推車，誰來幫我？」那是第一次，沈雅琪絕望到想放棄「婚姻」關係。還好，工程師後來火速搬到基隆。

成長環境中，父親會家暴，母親被倒會，排行老四的沈雅琪與姐姐們，都是國高中就自己賺錢，「我去體育用品店打工，從早上10時做到晚上10時，必須兼賣門口檳榔，1個月才領幾千元，還常被司機大哥虧。」當時高中畢業的沈雅琪，本來想放棄繼續升學，受了這個刺激後重考1年，才進了花蓮師範學院。

1998年沈雅琪成為基隆長樂國小的一分子，馬上被委以導師重任並兼生教組長的「行政職」，除了每週上24堂課，1年還得面對7種來自中央政府部門的評鑑，「國防教育、生活教育、交通安全等，不斷被打分數，我常弄到晚上10時，假日又去加班，都會獲得優等或特優的成績」。

就業的第一個10年，沈雅琪清楚擘劃從組長、主任、校長，一路攀升的仕途，直到小女兒2008年降臨到她生命中，無端多出「特殊兒媽媽」標籤的沈雅琪，世界徹底顛覆。

小女兒在4個月大被發現全面性遲緩、全身肌肉張力不足，2歲時，醫生判定她終身學習遲緩，領了5張身心障礙手冊，早療6年、語言治療4年、做體操8年。然而，陪伴孩子從10個月大做早療與復健的沈雅琪不覺苦，卻被她認定為好姊妹的大學同學傷了心。

為了小女兒即將念小學感到焦慮，沈雅琪於是在學期末和花蓮師院同學、也當老師的幾名好友，說出自己的擔心和煩惱，沒想到得的回應都是批判與不認同，「好像我生了這樣的小孩後，前面的努力都不算數，我就是一個沒有發語權的特殊孩子媽媽」。

那一年的暑假是場噩夢，沈雅琪常常以淚洗面，直到快開學時，她在臉書看到好姊妹們獨缺她身影的出遊合照，才驚覺自己早被這個團體判出局了，「大家都好開心，可是我不在裡面。」從小好惡分明的她，知道自己個性不討喜，不容易碰到能交心的人，所以很重視朋友，「那一次，我臉書全刪她們，統統不要了」。

那是第二次，沈雅琪聽從內心直覺，決定放棄「友誼」關係，「後來發現不用在乎別人想法，讓我變自由了」。慢慢地，她開始不加入任何群組與聚餐，上班時間幾乎不踏出教室，除了長樂國小的輔導老師黃為寧外，幾乎沒和什麼人互動，她化身「神老師」，在臉書粉專一天一篇寫下如何從崩潰中重生的故事。

「前校長非常討厭我，他覺得老師乖乖在教室教書就好。」因為不認同沈雅琪想讓社會大眾理解「特殊教育」而到處演講、受訪，或出書的行為，甚至在朝會上公開指出：「我們要為組織努力，不要像某網紅老師一樣。」一般人不太清楚「特殊教育」到底在做什麼，沈雅琪想以自身經驗為例，化解這些家庭與孩子的困境，「我不斷地寫，除了想幫助他們，也趁機教育一般孩子，以後要好好和特殊孩子們生活。我不講，誰講呢？」

有次，沈雅琪終於忍不住問前校長：「你為什麼不會以我為榮？」她為長樂國小所有低收戶的孩子募二手衣鞋，與輔導老師合作替家境清寒的學生設置免費安親班，將接業配所得的100多萬元全數捐給其他學校，最後卻換來「乙等」考績，「他對我說為什麼大家都要認同你，這句話讓我釋懷，反正不管做什麼都被討厭，那就做我想做的」。那是第三次，沈雅琪轉念將視她為敵的人當貴人，放下「同事」關係。

從2015年開始設立臉書粉絲團，全台跑透透演講，沈雅琪至今累積31萬粉絲，出了6本書的同時，也憋出血尿來，她開始練習放棄堅持與世俗眼光，只不過，這次是為了她自己與小女兒。

沈雅琪從網路延伸到現實世界面對的考驗是什麼？她有沒有想過成立基金會幫助特殊兒？最親密的妹妹是知名女賽車手沈慧蘭（殺手蘭），妹妹對姊姊說了哪些貼心話？以及沈雅琪是如何從5隻貓咪的身上，學會接受與尊重孩子本來的樣貌？這些內容將在今天「空中小客廳」（https://reurl.cc/mZgaz9）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/bcFAjJ8-nW4）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，還推出由作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」，於每月的第1個週六上架。（編輯：謝雅竹）1120120

基隆長樂國小「神老師」沈雅琪為學校低收戶的孩子募集二手衣鞋，與輔導老師合作替家境清寒學生設置免費安親班，最後卻換來考績「乙等」。她日前在中央社Podcast「空中小客廳」分享心路歷程表示，後來學會了釋懷。中央社記者張皓安攝 112年1月20日

基隆長樂國小「神老師」沈雅琪（左）日前應邀錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，與主持人張若瑤（右）分享如何經由養貓學會接受孩子本來的模樣。中央社記者張皓安攝 112年1月20日