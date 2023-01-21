溫哥華大都會樂團20載 指揮家謝建得盼培育新秀

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（中央社記者程愛芬溫哥華20日專電）曾為溫哥華交響樂團（VSO）史上最年輕的副指揮、台裔指揮家謝建得20年前獲親友支持成立溫哥華大都會交響樂團（VMO）。他深感年輕音樂家需要舞台歷練，誓言培育新秀，盼古典音樂界有更多亞裔音樂家。

日本大阪新年音樂會是年度盛事，謝建得（Ken Hsieh）再度受邀與日本世紀交響樂團（Japan Century Orchestra）合作，2022年底在大阪交響樂音樂廳（Osaka Symphony Hall）一起演繹貝多芬「第九號交響曲」。

謝建得對中央社說：「很高興回到大阪，這是我2022年最後一場音樂會，動人的旋律為2022畫下了完美句點，也開啟了美好的2023年。」

音樂家在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間都很愁苦，謝建得在疫情前常於世界各地指揮演出，他創辦的VMO樂團一年也會演出好多場，但疫情下都暫停了。

謝建得說：「幸好2022年恢復正常了，VMO可以直接與樂迷互動，慶祝20周年。」VMO一開始成立僅是一個15人的管弦樂團，如今已經發展成逾50人的交響樂團。

2022年9月的溫哥華大都會交響樂團20周年開季音樂會上充滿溫暖，樂團特地向前一天離世的英國女王伊麗莎白二世和兩名從第一天起就大力支持的忠實樂迷致敬，還請到國際知名鋼琴家柳谷良甫（Ryo Yanagitani）客座演奏。柳谷良甫是VMO成立20年來培育的優秀音樂家之一。

如今的謝建得是享譽國際指揮界的傑出人才，在世界各地的舞台上發光發熱，但回首年少時代，他學習音樂卻是一路顛簸。

謝建得從小聰穎，學業、運動和音樂等各方面都表現優異，但他特別喜歡音樂，雖然大學時順著父母的心意讀了法律，但仍對音樂念念不忘，終於說服父母讓自己轉入英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）音樂系就讀。

然而，天有不測風雲，在一次打籃球的時候，謝建得不小心弄傷了兩隻手指，影響他演奏鋼琴的水準，失落之餘，朋友建議他去學習指揮。

日本指揮家小澤征爾的魅力令他嚮往不已，開啟了他赴日求學的決心，後來還決定拜小澤征爾的老師岡部守弘為師，他展現「三顧茅廬」的誠心才打動當年已80歲的岡部守弘，破例收他為徒。

謝建得當年在人生地不熟的日本吃盡苦頭，嚴厲的岡部守弘早上5點會打電話叫謝建得起床背樂譜，他努力學習之餘，還得在餐廳打工支撐昂貴的生活費。

日本學習2年後畢業時，謝建得順利在北海道找到一份指揮工作，同學們都感到不可思議。隔年23歲他報考溫哥華交響樂團副指揮，孰料一舉擊敗其他經驗豐富的指揮家，成為樂團史上最年輕的副指揮，連岡部守弘都感到意外。

溫哥華交響樂團一年要演出數十場，兢兢業業的謝建得力求每一次完美演出，也因為這樣的打磨歷練，讓他更上一層樓，不僅獲獎無數，也不斷有國際樂團邀約演出。

但他未忘初心。「我小時候第一個志願是想當音樂老師，我希望可以協助培植樂壇新人，讓年輕音樂家有機會揮灑才情。VMO就在親友集資捐款下成立了」。

20年來，VMO引領許多優秀音樂家在國際樂壇發光發熱，此外，謝建得每年也花很多時間，免費到各地中小學指導喜愛音樂的學生們。

VMO今年4月將迎來2023年首場大型音樂會，會在加拿大最大劇院之一的伊麗莎白女王劇院（Queen Elizabeth Theatre）演出。謝建得期待屆時現場座無虛席，他說：「永遠都要100分，屆時會呈現一齣完美的音樂盛會。」（編輯：韋樞）1120121