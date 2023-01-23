泰國南部皮影戲發源地博物館 保存民間傳統藝術

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皮影戲是泰國南部民間藝術的一種表演形式，位於洛坤府的蘇查皮影戲之家是知名的皮影戲博物館，館內展示泰國各地甚至來自世界各地的皮影戲偶。中央社記者呂欣憓洛坤府攝 112年1月23日

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（中央社記者呂欣憓洛坤府23日專電）皮影戲是發源於泰國南部的民間表演藝術，知名藝術家蘇查在洛坤府創立一間小小的博物館，展示泰國及世界各地的皮偶，並示範如何製作皮偶，致力於保存這項傳統民間藝術。

皮影戲（Nang Talung）是泰國南部民間常見的一種表演藝術形式，特色在於皮偶有關節可以活動，由操偶師在白色布幕後控制皮偶，搭配光影變化和現場樂隊表演，就能演出一個個充滿戲劇張力的故事。

泰國南部的皮影戲和印尼爪哇的皮影戲系出同門，有別於宮廷皮影戲（Nang Yai）的正經嚴肅，節目內容偏輕鬆有趣且草根，較貼近民眾的生活。

泰國南部洛坤府（Nakhon Si Thammarat）的蘇查皮影戲之家（Baanang Thalung of Suchat Subsin）是知名的皮影戲博物館，館內展示泰國各地及來自世界各地的皮影戲偶。館內有一個小型劇場，可以讓有興趣的民眾預約觀賞表演。

蘇查（Suchat Subsin）是這間博物館的創始人。出生於1938年的蘇查在1980年代創立自己的劇場和工作坊，那時正是泰國傳統藝術興盛的時代。好萊塢和西方文化在泰國興起，蘇查仍致力於保存泰國的傳統文化，他曾在1985年為當時泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）表演，後來更獲得泰國的國家文藝獎。

蘇查在2019年去世，目前博物館由他的學生和親人在經營。導覽人員會熱心介紹皮影戲的歷史，以及每一尊戲偶不同的由來。戲偶有男有女，有國王、王后、公主、魔鬼、天使、小丑等各種不同角色。

博物館內還有工作人員示範如何製作皮偶。皮偶大部分由牛皮製成，牛皮要先浸過藥水，師傅接著將牛皮割出想要的形狀，在牛皮上打洞，之後上漆，製作過程繁複、細節繁瑣。製作者要有極大的耐心，才能完成一個個做工精細的皮偶。（編輯：高照芬/馮昭）1120123

皮影戲是泰國南部民間藝術的一種表演形式，位於洛坤府的蘇查皮影戲之家是知名的皮影戲博物館。圖為館內工作人員示範如何用牛皮製作皮偶。中央社記者呂欣憓洛坤府攝 112年1月23日