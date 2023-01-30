烏克蘭鋼琴家列夫席茲 得獎只為離開俄羅斯

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）俄烏戰爭至今未歇，已在國際樂壇闖出一片天的烏克蘭鋼琴家列夫席茲，回想自己小時候琴藝出色，人稱神童，「這些現在看來，是讓我方便拿到了一張離開俄國的通行證。」

鋼琴家列夫席茲（Konstantin Lifschitz）即將訪台，帶來巴赫鋼琴馬拉松音樂會，巴赫音樂正是他人生重要的轉折點。列夫席茲表示，在學校畢業時彈奏「郭德堡變奏曲」，「那是我能夠成為職業鋼琴家的關鍵。」

列夫席茲表示，在學校裡巴赫是日課，每天無論練什麼曲子，都會先彈一點巴赫，不僅暖手，也整理思緒，「後來巡迴各地演出，越覺得巴赫是一個獨立世界，珍貴而奇妙，每一顆音符都那麼重要。」

18歲那年，列夫席茲從格涅辛學校畢業，他在畢業音樂會上彈奏巴赫「郭德堡變奏曲」，當時日本Denon哥倫比亞唱片公司正好有人在現場，對於列夫席茲可以彈奏出十分細膩的巴赫大為意外，立刻發行這份演奏錄音，自此走紅國際樂壇，順利在西方樂壇發展。

列夫席茲目前每年演奏會超過百場，他說雖被稱為「鋼琴神童」，但這樣的經歷並不算太特別，現在回想起來，「這些頭銜並非真正稱讚我有天賦，而是讓我方便拿到一張離開俄國的通行證。」

列夫席茲自2011年起在台灣一連4晚演出巴赫「平均律」全集、「郭德堡變奏曲」、「賦格的藝術」等超重量級巴赫曲目之後，已經征服台灣樂迷的心。他之後訪台都帶來主題式演出，包括2017年在台中、台北兩次演奏貝多芬的32首鋼琴奏鳴曲全集，不但挑戰鋼琴家極限，也讓樂迷有系統認識樂曲。

這次列夫席茲將再度「長駐台灣」，自2月15日起到3月1日為止，在高雄、台北、台中等地繼續他的巴赫鋼琴馬拉松壯舉，9場鋼琴獨奏會將演奏「創意曲」、「義大利協奏曲」、「觸技曲」、「法國組曲」、「英國組曲」以及「組曲」等超大篇幅的經典作品。

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列夫席茲表示，2011年1月他第一次來台演出4場，全都是巴赫作品的鋼琴獨奏會，原本計畫2021年再度訪台，演出4場以「組曲」為主題的巴赫作品鋼琴獨奏會，但因為疫情，這個紀念訪台10年計畫不得不取消，「我等待與台灣的聽眾分享我對巴赫作品的觀點，能夠踏上台灣，我想再盡情地彈奏巴赫。」

列夫席茲表示，這9場鋼琴獨奏會的曲目都很吃重，其中「英國組曲」與「組曲」的場次，甚至必須安排兩次中場休息，「這是我第一次有系統地，以一個整體的角度，有如百科全書似地將它們全面呈現出來，希望台灣的聽眾能夠進入音樂廳，和我一起共享這個珍貴而奇妙的音樂世界。」（編輯：屈享平）1120130