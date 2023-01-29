俄軍空襲烏東釀死傷 烏克蘭籲請西方提供長程飛彈

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俄軍28日空襲烏東康斯坦丁諾夫卡住宅區，一名居民站在被摧毀的汽車旁。（路透社）

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（中央社基輔29日綜合外電報導）俄軍空襲烏東城市康斯坦丁諾夫卡的一個住宅區，造成3人喪生。基輔及盟邦正火速談判提供長程飛彈的請求，基輔稱這是防止俄國摧毀烏克蘭城市的必要軍備。

●澤倫斯基譴責體育中立想法 誓阻俄國參加2024奧運

烏克蘭總統澤倫斯基譴責體育中立的想法，因為當烏克蘭運動員在戰爭中戰鬥和死亡之際，俄羅斯運動員卻可能獲許參加比賽。他誓言加倍努力，阻止俄國運動員參加2024年巴黎奧運。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在影音談話中說，俄羅斯運動員若能參加奧運，將使俄國入侵烏克蘭一事正常化。他指出：「當發生這樣的戰爭時，中立是不存在的。我們知道暴政經常試圖利用體育來謀取意識形態利益。」

澤倫斯基說，烏克蘭將發起國際運動，阻止俄羅斯參加將於2024年在巴黎舉行的夏季奧運。

●籲西方提供長程飛彈 烏克蘭：正在談判中

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）告訴烏克蘭自由電視台（Freedom）：「為了大幅減少俄軍關鍵武器，也就是他們在前線使用的大砲，我們需要能夠摧毀他們軍火庫的飛彈。」他說，在俄羅斯占領的克里米亞半島上有100多個軍火庫。

他說：「因此，首先，談判已經在進行中。其次，談判正在加速進行。」但他沒有透露細節。

澤倫斯基另外表示，烏克蘭希望先發制人阻止俄羅斯攻擊烏克蘭城市地區和平民。

他在晚間發布影片表示：「烏克蘭需要長程飛彈…不讓占領者有機會將飛彈發射器放置在遠離前線的地方並摧毀烏克蘭城市。」

●俄軍空襲烏東城市康斯坦丁諾夫卡 釀3死14傷

烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）州長基里蘭科說，俄軍在烏東城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）的一個住宅區發動空襲，造成3人喪生。

路透社報導，基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）指出，這波攻擊還造成14人受傷，另有4棟公寓和1間旅館遭到破壞。

●傭兵組織宣稱控制烏東村莊 烏軍：擊退俄方攻勢

烏克蘭軍方宣布擊退俄羅斯對東部頓內茨克州（Donetsk）布拉霍達特內地區（Blahodatne）的攻擊；俄國傭兵組織瓦格納集團則宣稱控制這座村莊。

路透社報導，烏克蘭武裝部隊參謀部的報告中提到「烏克蘭國防軍部隊在頓內茨克州布拉霍達特內地區擊退占領者的攻擊」。報告還提到，烏軍擊退俄國在頓內茨克州另外13個聚落地區的攻勢。

被美國認定為跨國犯罪組織的瓦格納集團（Wagner Group）在通訊應用程式（App）Telegram表示，旗下部隊已控制布拉霍達特內。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120129