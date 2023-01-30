傳俄羅斯19歲女大生在網路批侵烏克蘭 恐遭判刑多年

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外媒報導，俄羅斯19歲女大生克里夫佐娃因在社群媒體發文批評俄國入侵烏克蘭，恐面臨多年牢獄之災。圖為克里夫佐娃出席法庭聽證會。（圖取自CNN網頁edition.cnn.com）

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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯一名19歲女大生因為在社群媒體發文批評俄國入侵烏克蘭，恐面臨多年牢獄之災，當局還將她列入恐怖分子名單。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這名女大生是來自俄羅斯西北部阿漢格斯克（Arkhangelsk）地區的克里夫佐娃（Olesya Krivtsova），腳踝上刺著反俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的刺青，腳上還有監督行動的電子腳鐐。

有關當局指控她在社群媒體發文敗壞俄軍名聲、為恐怖主義辯解，因而將她居家監禁。克里夫佐娃目前被軟禁在母親的公寓中，不准上網和使用其他方式傳訊交流。

俄羅斯官員將她列入恐怖分子和極端分子名單，與伊斯蘭國（IS）、蓋達組織（al Qaeda）和塔利班（Taliban）並列，原因是她去年10月在Instagram發文，談到有關克里米亞大橋（Crimean Bridge）爆炸事件，還批評俄國入侵烏克蘭。

克里夫佐娃是阿漢格斯克市北方極地聯邦大學（Northern (Arctic) Federal University）學生，她因涉嫌在俄羅斯社群網站VK學生聊天室轉發批評俄烏戰爭的文章，而面臨有關敗壞俄軍名聲的刑事指控。

克里夫佐娃的律師基欽（Alexei Kichin）告訴CNN，克里夫佐娃的案子「不是第一個，也不是最後一個」，還說克里夫佐娃可能因敗壞俄軍名聲罪名，面臨最重3年有期徒刑，以及恐怖主義相關規定最高7年徒刑。

基欽表示，他們希望向當局爭取從輕發落，例如罰款。

獨立人權監督團體OVD-Info表示，俄國去年針對有關在網路上為恐怖主義辯護的指控，至少啟動61起案件程序，到目前為止有26案被判刑。

克里夫佐娃的母親表示，警方去年12月26日闖入她女兒和女婿的住處，強迫他們趴在地上，據稱還拿長柄大錘威脅說，「這是來自瓦格納集團（Wagner Group）的問候」。瓦格納集團是俄羅斯傭兵組織。

克里夫佐娃的母親告訴CNN，克里夫佐娃當時非常害怕，因為她看過有囚犯被長柄大錘打死的影片。

克里夫佐娃的母親認為，俄國政府是想殺雞儆猴。

這不是克里夫佐娃第一次因公開發表意見而與當局發生衝突，去年5月她曾因散布反戰海報而被控敗壞俄軍名聲。

她母親告訴CNN：「她正義感很強，因此過得很辛苦。無法保持沉默的性格現在在俄羅斯聯邦成了一大罪過。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1120130