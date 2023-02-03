拍學運被當特務 科技人林宜敬從街頭認識台灣

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（中央社記者張若瑤台北3日電）科技人林宜敬在1986年的解嚴前關鍵時刻參與學運，拿相機拍龍山寺群眾被誤認是特務，差點遭圍毆，他從街頭認識台灣社會最接地氣的面貌。林宜敬錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享棄高薪自美返台創業的未盡之夢。

當阿姆斯壯1969年踏出在月球的一小步，才4歲的林宜敬在南投竹山鎮曬穀場也邁開自己生命的一大步——立志成為書香世家中，不走文學路的科學家。這個渴望漫步太空的夢，在他高三時，隨著資訊電機業的崛起而轉向。

「那個時代的年輕人，有理想做什麼都不痛苦。」1983年到1987年解嚴前4年的台灣大學校園內，興起踩牢獄之災紅線的民主化運動，「警察不能進來，出去教官又沒權力抓你」。社會系的兩名同學、大新社社長許傳盛與詩人羅葉，印了一疊1986年發行、突破當年正規審稿制度的地下刊物「自由之愛」，讓林宜敬站在校門口發放，「教官問為何不回家，我都答剛好路過」。

形容那種狀態是hang in balance的歷史抉擇點，往右走向自由民主，往左又退回威權專制，林宜敬心中興起「可以做些什麼，讓台灣民主化」的念頭。

現任總統府秘書長林佳龍與中研院學者吳介民等政治系學長，皆是當時站上火線的學運領袖，自稱生性膽小的林宜敬，好不容易鼓起勇氣成為宣講台下的觀眾，卻因為順著某名演說者插播一句「各位同學請看，現在台大到處是特務」瞬移目光，真的發現物理系頂樓有人拿大砲相機對準人群引發眾怒。

類似的景象再度上演，沒多久成為林宜敬此生難忘的畫面。那一年，前立委蔡式淵替剛成立的民進黨參選增額國大代表，林宜敬受同學之邀將「自由之愛」從校園帶到街頭，卻在黨外運動的民主聖地龍山寺廟口碰釘子，「老人家們用憤怒的眼神盯著我」。

「他們不識字，你還塞給人家，當然會不高興。」在許傳盛與羅葉的吐槽聲中，林宜敬才驚覺，台灣社會最真實的那一面，竟與自己生長環境如此不同，「我以前無法想像有人沒機會讀書，這是震撼教育」。當天晚上，蔡式淵演講時，林宜敬大剌剌在旁用相機記錄現場，鏡頭中卻接收到越來越多憤怒的眼神，民眾逐漸圍繞著他聚攏，「怎麼辦？他們好像認為我是特務，要動手了！」

林宜敬轉身向兩同學求救，許傳盛與羅葉於是趕緊借來「黨外徽章」讓他別在衣服上，這才化解危機，「那個徽章我現在還留著」。也在同一年，因美麗島事件流亡美國的民進黨前主席許信良於機場闖關回台遭鎮壓，許傳盛與羅葉將整個過程設計成文宣，徹底顛覆選情，「我們做的事情，已經改變這個世界。」

秉持相同信念，縱然林宜敬1995年拿到美國布朗大學博士學位，也取得IBM華生研究中心的職務，2年後他還是放棄高薪返家，「在台灣建立自己的電機資訊產業，是我們那個世代的Dream」。

創業後的林宜敬，成為大時代的台商，有10年的事業重心擺在中國，林宜敬與代理商們之間，又發生了哪些故事？台灣人對「半導體」有個迷思，硬體業發達能帶動軟體業蓬勃，而殘酷的真相是什麼？台積電到日美設廠究竟是未來的希望還是噩夢？

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這些內容將在今天「空中小客廳」分之一（https://reurl.cc/58YaWn）、之二（https://reurl.cc/ymzdrl）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/PhHwoQBLeTc）、之二（https://youtu.be/-snLQLgznt0）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，還推出由作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」，第11集將於明（4）日上架。（編輯：陳政偉）1120203