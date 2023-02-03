紙風車新年新希望 當台灣孩子吉祥物

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）從劇團到公益，疫後的紙風車宣布全速轉動邁進，今年演出目標170場，「368鄉鎮市區兒童藝術工程」將在2年內完成368個鄉鎮演出，盼以戲劇陪伴孩子成長，做台灣孩子吉祥物。

紙風車文教基金會董事長李遠（小野）今天接受媒體訪問時表示，紙風車2020年經歷火災後肩負了新台幣4000萬元債務，再加上連續受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響3年，演出場次大幅減少，但台灣孩子的藝術權益不應受迫於外在困境而停止，今年將全力演出，持續努力讓孩子踏上藝術的第一哩路。

紙風車文教基金會自2006年起啟動「319鄉村兒童藝術工程」的計畫，2012年「紙風車青少年反毒戲劇工程」，2013年開啟全新「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，2014年推動「紙風車鄉村卡車藝術工程」，2022年成立「紙風車戲劇藝術中心」，除了以戲劇建立孩子的反毒意識，也積極培育在地藝術人才。

基金會執行長之一的任建誠表示，368鄉鎮市區兒童藝術工程目前已完成311個鄉鎮，尚有57個鄉鎮未完成，今年將前進離島金門，預計2年內走完368個鄉鎮。

任建誠表示，受到疫情影響無法演出，今年將積極安排，預計巡迴演出約50場，希望捐款者的心意能盡速傳達到全台孩子的心中。

「我們要做台灣孩子的吉祥物。」任建誠表示，疫情3年，很多偏鄉孩子沒有機會看演出，紙風車多年來就是因為孩子的笑容而存在，創辦人李永豐雖然飽受憂鬱症所苦，但持續發揮藝術能量，精修經典，創作新戲，為孩子的藝術第一哩路努力。

執行長張敏宜表示，紙風車青少年反毒戲劇工程也將前進離島澎湖，預計安排60場，到14所學校演出。

張敏宜說，有鑑於學童資訊流通發達，孩子接觸毒品的風險性大幅提升，今年將新增國小版反毒戲劇演出，讓國小中高年級學生提早認識並學習毒品相關知識，「預防勝於治療」，為校園圍起防毒安全線。

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張敏宜表示，紙風車戲劇藝術中心在屏東縣政府的支持下，將持續培養戲劇人才；劇團今年將有出國計畫，將帶著「哪吒鬧龍宮」赴歐巡演，讓台灣的戲劇力量讓國際看見。大型戶外演出「雨馬」也將持續演出；下半年將推出新作「巫頂環遊世界III」，7月將在整修完重啟的城市舞台舉行售票演出。

紙風車表示，因火災向銀行借的5000萬元，已經還款1000萬元，未來將持續爭取各縣市政府、企業合作，參與各地藝術節及活動推廣演出，讓劇團能永續運作。（編輯：管中維）1120203