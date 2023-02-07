台文館和哈維爾圖書館簽署合作 2024推捷克文學展

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（中央社記者張榮祥台南7日電）國立台灣文學館和捷克布拉格的哈維爾圖書館昨天簽署合作備忘錄，讓台捷雙方透過文學交流建立堅實情誼，且預定2024年在台灣舉辦捷克文學展。

台灣文學館發布新聞稿指出，在台文館長林巾力及捷克哈維爾圖書館長麥可．贊托夫斯基（MichaelŽantovský）見證下，兩館昨天簽署合作備忘錄，內容包含兩國文學主題展示、兩館館員與專家交流互訪、出版與專業培訓等多項協議。

林巾力表示，捷克前總統瓦茨拉夫．哈維爾（Václav Havel）讓她聯想到台灣前輩作家葉石濤，在艱困時代以手上的筆為台灣文學守護微弱火炬。台文館將於2024年舉辦捷克文學展，促使更多台灣讀者閱讀瓦茨拉夫．哈維爾的作品。

駐台灣捷克經濟文化辦事處代表大衛．史坦格（David Steinke）說，書籍承載故事總可以為自己找到讀者，若有更多文化宣傳推動，相信能達到更大效益。

麥可．贊托夫斯基表示，台文館藏品數位化、虛擬博物館、線上展覽等，非常值得哈維爾圖書館學習，他期待未來有機會辦理駐館活動，促進台捷作家更深廣交流。

駐捷克台北經濟文化辦事處代表柯良叡說，瓦茨拉夫．哈維爾對台灣的支持，是台捷重大的里程碑，他相信此次合作備忘錄的簽署，將造就雙方更豐富的文化合作。

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台文館表示，台灣和捷克同著有著從壓抑到奔放的民主奮鬥史，身兼詩人、劇作家、革命家的瓦茨拉夫．哈維爾，長期和台灣友好，曾於聯合國50週年大會記者會上支持台灣入聯，並於2004年訪台；他的作品「無權力者的權力」、「獄中書簡：致親愛的奧爾嘉」，成為台灣認識捷克的途徑，深深影響台灣知識分子。

此外，台文館「奔向自由-台灣文學主題特展」，今年將在哈維爾圖書館展出，展示兩國人民相當有共鳴的人權主題，也橫跨性別與族群議題，充分體現島嶼眾聲喧嘩、多元開放的特色。（編輯：黃世雅）1120207