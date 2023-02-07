更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

台文館和哈維爾圖書館簽署合作 2024推捷克文學展

2023/2/7 12:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南7日電）國立台灣文學館和捷克布拉格的哈維爾圖書館昨天簽署合作備忘錄，讓台捷雙方透過文學交流建立堅實情誼，且預定2024年在台灣舉辦捷克文學展。

台灣文學館發布新聞稿指出，在台文館長林巾力及捷克哈維爾圖書館長麥可．贊托夫斯基（MichaelŽantovský）見證下，兩館昨天簽署合作備忘錄，內容包含兩國文學主題展示、兩館館員與專家交流互訪、出版與專業培訓等多項協議。

林巾力表示，捷克前總統瓦茨拉夫．哈維爾（Václav Havel）讓她聯想到台灣前輩作家葉石濤，在艱困時代以手上的筆為台灣文學守護微弱火炬。台文館將於2024年舉辦捷克文學展，促使更多台灣讀者閱讀瓦茨拉夫．哈維爾的作品。

駐台灣捷克經濟文化辦事處代表大衛．史坦格（David Steinke）說，書籍承載故事總可以為自己找到讀者，若有更多文化宣傳推動，相信能達到更大效益。

麥可．贊托夫斯基表示，台文館藏品數位化、虛擬博物館、線上展覽等，非常值得哈維爾圖書館學習，他期待未來有機會辦理駐館活動，促進台捷作家更深廣交流。

駐捷克台北經濟文化辦事處代表柯良叡說，瓦茨拉夫．哈維爾對台灣的支持，是台捷重大的里程碑，他相信此次合作備忘錄的簽署，將造就雙方更豐富的文化合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台文館表示，台灣和捷克同著有著從壓抑到奔放的民主奮鬥史，身兼詩人、劇作家、革命家的瓦茨拉夫．哈維爾，長期和台灣友好，曾於聯合國50週年大會記者會上支持台灣入聯，並於2004年訪台；他的作品「無權力者的權力」、「獄中書簡：致親愛的奧爾嘉」，成為台灣認識捷克的途徑，深深影響台灣知識分子。

此外，台文館「奔向自由-台灣文學主題特展」，今年將在哈維爾圖書館展出，展示兩國人民相當有共鳴的人權主題，也橫跨性別與族群議題，充分體現島嶼眾聲喧嘩、多元開放的特色。（編輯：黃世雅）1120207

#台灣
#台文館
#哈維爾圖書館
林巾力
台北國際書展文學書區 發現文學的技藝與記憶台文館「台灣原住民族文學展」 5月前進關島
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族