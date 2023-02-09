德布西音樂權威 法鋼琴名家米歇爾貝洛夫訪台

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）法國鋼琴家米歇爾．貝洛夫將再度訪台，帶來拿手的德布西與舒曼樂作。貝洛夫的德布西錄音從1970年到1995年耗時25年完成，他也是維也納原典版德布西鋼琴作品的校對者，在樂界有一定權威。

米歇爾．貝洛夫（Michel Beroff）出生於1950年，原本2020年預計來台舉行70大壽音樂會，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改到今年訪台。貝洛夫除了自己是巴黎高等音樂院教授之外，也是法國梅湘國際鋼琴大賽首獎，2015年蕭邦國際鋼琴大賽冠軍金牌得主趙成珍以22歲之姿拿到首獎，貝洛夫功不可沒。

貝洛夫曾表示，成功沒有祕訣，細節就是致勝關鍵。貝洛夫曾說他教過很多亞洲學生，台灣學生心態開放，跟世界的脈動很靠近，這是台灣的強項。貝洛夫教學時據說非常嚴格，有台灣學生就私下表示，老師生氣起來會叫學生去跳台灣海峽，殷切希望學生也能有所成長，學生對他可以說是又怕又愛。

主辦單位風華藝術團今天發布新聞資料表示，貝洛夫是20世紀少見的神童鋼琴家，11歲就在作曲家梅湘面前背奏他的「小耶穌的二十個凝視」組曲，更讓梅湘夫人羅莉歐破例收為學生，17歲拿到法國梅湘國際鋼琴大賽首獎。目前任教於法國國立高等巴黎音樂院。

貝洛夫曾經是EMI古典唱片專屬藝人，也曾在環球唱片錄過專輯；他與EMI錄製的德布西作品錄音合作期長達25年，他也是德布西鋼琴作品樂譜校對上的權威。貝洛夫後來又在Denon唱片把這個計畫從頭錄製一次，可以說是當今演奏德布西以及梅湘樂曲的代表。

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近年貝洛夫也經常受邀在國際各大音樂賽擔任評審，包含2019年柴可夫斯基國際音樂比賽、2022年德國ARD慕尼黑國際音樂大賽以及今年4月的瑞士日內瓦霍洛維茲國際鋼琴比賽評審，深具影響力。

這次訪台，貝洛夫將帶來舒曼「阿拉貝斯克」作品18以及「幻想曲作品17」；他也將演奏拿手曲目德布西的「前奏曲第二集」。米歇爾．貝洛夫鋼琴獨奏會將於3月14日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：陳政偉）1120209