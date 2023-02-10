中研院院士曾永義遺作「虎符風雲」展現戰國史詩

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中研院戲曲院士曾永義遺作「虎符風雲」將在台北市中山堂登場，由國光劇團京崑小生温宇航（左）飾演正派愛國的魏公子信陵君，當家老生唐文華（右）飾演老謀深算的隱士侯嬴。（國光劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）中研院院士曾永義遺作「虎符風雲」，動筆之時便是為國光劇團當家台柱温宇航、唐文華量身打造，展現戰國史詩大戲，明天起由國光劇團在台北市中山堂演出。這也是曾永義生前最後一部作品。

國光劇團今天發布新聞稿表示，曾永義從「情義無價」核心出發，以信陵君與謀士侯嬴、如姬夫人、屠夫朱亥等義士的情誼切入史事，由這幾位「輕生死、重大義」，不惜以生命酬知己的人物，推動劇情發展，也昭示曾永義生前對於人世間的理想期待。

國光劇團曾演出過曾永義新編京劇「鄭成功與台灣」、「牛郎織女天狼星」及新編崑曲「梁祝」等劇，2022年春天曾永義著手編劇，與國光劇團談定製作事宜，沒想到2022年10月曾永義過世，國光劇團上下無不全力以赴，演員精銳盡出，希望完成「虎符風雲」演出。

「虎符風雲」由京崑小生温宇航飾演正派愛國的魏公子信陵君，當家老生唐文華飾演老謀深算的隱士侯嬴。演員陣容還包括飾演魏王的鄒慈愛、如姬夫人王耀星、平原君夫人陳長燕等優秀中生代演員。

國光劇團新編京崑大戲「虎符風雲」將於2月11日起到12日演出，地點在台北市中山堂中正廳。（編輯：李亨山）1120210

中研院院士曾永義遺作「虎符風雲」展現戰國史詩大戲，11日起由國光劇團在台北市中山堂演出。圖為10日劇團舉行宣傳記者會，演員彩排片段。中央社記者吳家昇攝 112年2月10日

國光劇團新編京崑大戲「虎符風雲」11、12日將在中山堂演出，劇團10日舉行記者會宣傳，演出精采片段。中央社記者吳家昇攝 112年2月10日