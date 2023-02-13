文化＋／移動路途直播中 看見「異鄉人的觀景窗」

從台北車站大廳、觀光景點，到鄰家的公園、垃圾車旁或巷口街頭，似乎無時無刻都能看見移工，拿著手機沉浸在自己的直播世界裡。「移工怎麼都在直播？」可能是每個台灣民眾都曾好奇的問題，本期文化＋透過3組故事，來看見這群移動者眼底日常。（木馬文化提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月13日

（中央社台北13日電）從台北車站到鄰家公園，常能看見移工、新住民拿著手機，沉浸在直播世界。「移工怎麼都在直播？」或許是許多人曾好奇的問題，第127期文化＋「異鄉人的觀景窗」試圖透過3組故事，來看見這群移動者眼底日常。

據政府數據統計，截至2022年底台灣外籍配偶人數已達20萬人，產業及社福移工超越72萬人。遠離他鄉、長途跋涉來到台灣的她與他，悄然改變這個社會的人口與生活樣貌。

從都市到部落，從工廠到漁村，從巷口到公園，各行各業都有他們的身影。但大眾認識他們的方式，似乎總是透過主觀的鏡頭、言語、文字描述，看見這些「外來者」，當他們拿回話語權，自己掌起鏡頭時，眼底的畫面又是什麼？

本期「文化＋雙週報」透過專訪菲律賓攝影師喬安．帕博娜（Joan Pabona），以及「九槍」製片、越南導演阮金紅與「移工怎麼都在直播」台灣作家江婉琦，聽她們聊自己、聊周邊故事，期待透過每顆帶著善意的好奇心，把平行世界的人們溫柔地拉在一起。

江婉琦3年前撰寫的「外勞怎麼都在直播？—在直播的世界裡，還有聲音」一文，成為知名報導網站的2020年點閱冠軍，後來她又花了2年進行田野調查、聆聽近30名來台移工的生命故事，進而推出書籍「移工怎麼都在直播」。

她發現回歸到個人與日常，其實大家和移工們的生活並無不同，會為每天的酸甜苦辣，開懷大笑或暗自神傷。長期耕耘移工、勞動領域的作家顧玉玲曾分享，同理心其實是一個幌子，她真正相信的是好奇心，「大家都可以說自己有同理心，但人們的生活還是兩條平行線，但如果擁有好奇心，平行線就會有交會的可能」。

越南新住民導演阮金紅21歲嫁來台灣，卻經歷失婚、爭取奪親權的掙扎痛苦，所幸在紀錄片牽起的緣分下，認識了現任丈夫、金馬獎最佳紀錄片「九槍」導演蔡崇隆，夫妻攜手舉起攝影機，說自己的故事、說移工的故事。「雨停了，太陽會出來。」是阮金紅最喜歡的話，也是她的人生寫照。

出生菲律賓海島小村的攝影師帕博娜，曾在新加坡和香港擔任11年的家庭幫傭，改變她職業與生命的契機，是她在打掃雇主家時，拍下了窗外正在勞動的女工身影，贏得當年「國家地理」攝影大賽第2名，現在她正展開為期半年的北美攝影計畫。

帕博娜說，「夢想不會透過魔法實現，而是憑藉汗水、決心和努力」，期許每個移工都能成為勇敢的築夢者。（編輯：張雅淨）1120213

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【第127期】異鄉人的觀景窗

●移動路途直播中 她與他從日常中看見自己

●台灣越南都是家 阮金紅用真心換回真感情

●是幫傭、女人、更是人 喬安．帕博娜鏡頭下的移工身影