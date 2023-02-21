萬座曉劇場1週年 從艋舺走向國際轉型表藝交易平台

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）在萬華扎根，萬座曉劇場開幕將滿週年，今年計畫推出多場主辦節目，艋舺國際舞蹈節也將轉型成「艋舺國際舞蹈節暨交易平台」，朝全台第一個民辦表演藝術交易平台前進。

藝術總監鍾伯淵今天在記者會上表示，2022年以「團隊與場館」共生概念營運，主辦4檔演出；策劃「艋舺國際舞蹈節」3天內匯集30個團隊演出60場次；辦理「曉劇場藝術進駐計劃」招募台灣與義大利藝術家駐館創作。

除此之外，萬座曉劇場全年辦理20場工作坊及30場社區推廣活動，共引動超過20個表演藝術團隊，為艋舺帶來百場演出，超過2萬人次觀眾前來萬座曉劇場。

今年新計畫包括推出多場主辦節目，3月17日到19日將推出爆笑作品「微波爐裡的無事下午」；6月將赴立陶宛與德國柏林演出「潮來之音」，出發前將於5月19至21日萬座曉劇場三度加演；宮部美幸怪談「之間二：附身」也將在9月15至17日登場。

曉劇場策畫的艋舺國際舞蹈節將轉型「艋舺國際舞蹈節暨交易平台」，由鍾伯淵與衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉聯合策展，並邀請前衛武營國際事務組長張欣怡擔任國際事務顧問，3人聯手串連亞、歐洲的舞蹈網絡連結。

「艋舺國際舞蹈節暨交易平台」將於4月串連萬座曉劇場及周邊共16個場地，首度策劃「公開徵選單元」、「國際交流單元」及「策展人單元」共42組國內外團隊共74場次節目，也將邀請12名國際策展人訪台。

鍾伯淵表示，2023年萬座曉劇場受到國藝會「未來行動」計劃支持，萬座曉劇場將於2024年推出「再一次萬座計畫」及「為自由謳歌計畫」，以策展概念支持優惠場租，期待團隊提案參與。

鍾伯淵表示，期待萬座可以集結萬人力量，隨著疫情解封，讓更多人來到艋舺，並從艋舺走向國際，為台灣表演藝術環境注入新活力。（編輯：陳仁華）1120221