人生閱歷注入菜餚 阿洸師傅馬世芳中央書局上菜

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中央書局推出作家料理登場，邀請部落客凱特王（右）、堂本麵包店創辦人阿洸師傅（左2）、資深廣播音樂人馬世芳（右2）以「閱歷」為題，現場料理分享私房菜。中央社記者趙麗妍攝 112年2月22日

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）中央書局第四季作家料理登場，這次邀請凱特王、阿洸師傅、馬世芳以「閱歷」為題，用料理譜寫人生、回憶的感觸與感動，分享蘊含人生閱歷的私房菜。

中央書局推出作家私房料理菜單，帶領讀者親近文學生活的真實況味，日前在中央書局舉行記者會，邀請部落客凱特王、堂本麵包店創辦人阿洸師傅、資深廣播音樂人馬世芳，攜手以「閱歷」為題，現場料理分享私房菜。

阿洸師傅準備了主食、甜點，他以自己的酸種麵包入菜，搭配紅燒牛肉、奶油滑蛋，加入紅胡椒、粗鹽豐富料理的風味。29歲時自音響工程師成為麵包師傅，阿洸師傅將對萬物的好奇揉進麵團裡，烘烤出溫暖陪伴人們日常的麵包。

馬世芳的料理除了人生閱歷外，還多了記憶的味道，他端上年夜菜餐桌上父親拿手的三杯雞、母親的涼拌白蘿蔔絲，以及自己的牛蒡腰果清湯，一家三代就在家常味的料理團圓。

凱特王分享美國名廚茱麗亞柴爾德（Julia Child）的故事，鼓勵女性在追求自我的道路上，不被年齡、外界眼光等綁住，永遠保持對生活的熱情。在茱麗亞的著作中有一道焦糖杏仁巧克力蛋糕，她以此為基礎，融合自己的喜好豐富甜點口感。

中央書局今天表示，推出作家料理進入第四季，3人的私房菜套餐將在2月25日登場，歡迎民眾共嚐「文學裡的味道」。（編輯：張雅淨）1120222