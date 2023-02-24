中央書局竹藝生活展 邱錦緞作品「連菱」吸睛

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）中央書局展出竹編工藝家邱錦緞及其學生近50件竹藝作品，其中，邱錦緞代表作之一「連菱」，以0.1公分的細竹片編織而成，寬窄竹片搭配編織造型及由內到外的編法，展現新編織法。

中央書局今天發布新聞稿指出，「回歸本質‧編織初心」竹藝生活展，邀請師承國寶級薪傳獎得主黃塗山的竹編工藝家邱錦緞及其學生舉辦聯展，展出近50件竹藝作品，其中，包括邱錦緞代表作之一「連菱」。

邱錦緞從小就特別喜歡竹子，她以竹編記錄人生，入行初始，劈竹和修竹片經常受傷，為讓作品更好，堅持用天然漆，但有過敏體質的她，卻因對生漆過敏，冬天得抱著冰枕止癢，歷經8年，才讓身體適應，半夜不會痛癢難耐。

邱錦緞用傳統藝術創作時尚精品。20多年來手藝如其名，化桂竹如絲錦，片片編織成絢麗的錦緞，融合生活與傳統藝術，以細緻典雅的編織手法，詮釋竹材質地之美，更致力技藝薪火相傳與教學。

「每一件作品就像是自己的女兒，賣出一件就像嫁一名女兒。嫁女兒還會回娘家，作品被收藏卻有可能再也不相見。」這樣的心情讓邱錦緞每件作品都求完美，希望每一件都是收藏者最寶貴的珍藏。

此次展出代表作品「連菱」，以0.1公分的細竹片編織的，細竹片中途斷裂無法修補，前後花了3個多月，運用7種技法，寬窄竹片搭配編織的造型以及由內到外的編法，都是她新的嘗試。表面的圖案色澤是用研磨的方式磨出來，研磨圖案花的時間就幾乎和編的時間差不多。

中央書局竹藝生活展，展出9件邱錦緞的作品，14件她學生的創作，並向雲林故事館創辦人唐麗芳，商借個人珍藏的25件平面竹編技法展示板和故事旅行箱，讓讀者在欣賞竹編時尚創作之際，也能認識竹編創作技法，展期即日起至3月13日。（編輯：謝雅竹）1120224