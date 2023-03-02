台北室內合唱團主辦合唱創作比賽 兼具推廣與藝術

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）兼具推廣性與藝術性，台北室內合唱團主辦的「音為愛」合唱詞曲創作比賽結果揭曉，「最佳作曲獎」混聲合唱組特優由李汶錡「印象」獲獎，同聲合唱組特優由盧易之「包心菜」獲得。

台北室內合唱團團長方素貞今天在記者會上表示，「音為愛」合唱詞曲創作比賽跟一般比賽最大不同之處在於比賽之外，還會有音樂會、詞曲創作出版及巡迴講座，希望把好聽的合唱曲作推廣。方素貞說，合唱團人數眾多，這個形式可以讓更多人認識新曲子，傳唱度就會提高。

以「台灣合唱音樂新創平台」為理念，「音為愛」計畫自2018年由企業家王光明發起，致力扮演陪伴新生代音樂家投入創作的重要角色、打造台灣合唱創作沃土。得獎作品則由台北室內合唱團委託歷屆得獎者，改編為合唱作品發表並出版。

評審團召集人陳樹熙因為確診，今天缺席記者會。陳樹熙的書面感想中提及，2022年評完所有參賽詞曲，評審團都心有所感，「音樂貴在真切，有所感悟才能言之有物，這次的得獎作品正是如此」。陳樹熙也表示，這些合唱曲不但可以琅琅上口，也充滿藝術性，未來希望各種年齡層，包括高中生都可以報名參加。

這一屆的主題包括「想像帶來力量」及「台灣人文地景」兩大主題，設置混聲合唱、同聲合唱、兒童合唱以及詞曲創作組、最佳作詞組等獎項，總獎金新台幣41萬元，經評審團評選出16件得獎作品，未來將在音樂會上演出。

方素貞說，每屆都遇到不同的作品，她自己也唱，就有更多的感動，「我自己帶扶輪社合唱團，他們是素人都可以唱得出來，證明這些音樂是可以推廣的，希望未來有更多人可以共襄盛舉。」

由於比賽投稿不限制年齡、背景，有8旬長者、高中青年，更有在監獄服刑的受刑人參與；作品風格涵蓋饒舌說唱、史詩般的台語詩詞等豐富面向。就連知名鋼琴家盧易之都出手參加，以「包心菜」抱得同聲合唱組特優最佳作曲獎，盧易之說，疫情期間透過創作跨界，擴大自己的音樂能力，能夠得獎很開心。

計畫贊助人國際扶輪3521地區總監李澤汝也追加「想像扶輪總監特別獎」，分別鼓勵年齡最小、投件最多，以及服刑中的參賽者，希望各界持續投身音樂創作，就有機會成為台灣未來合唱音樂的生力軍。

「音為愛」計畫將於3月10日舉行得獎作品首演音樂會，由台北室內合唱團、台北華新兒童合唱團在台北中山堂中正廳演出。（編輯：張雅淨）1120302