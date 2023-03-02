屏東蜜棗贈橘高校畢業生 台日友好添佳話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北2日電）文化總會去年邀請日本京都橘高校吹奏樂部參與國慶演出，迴響熱烈，部分成員昨天畢業了，文化總會特別致贈以屏東當季農特產「蜜棗禮盒」，為台日友好添佳話。

根據文化總會發布新聞稿，「橘高校」同學去年在雙十國慶典禮帶來熱情演出，備受台日兩地民眾關注，其中29名團員2日正式畢業，文化總會特別與台農發公司合作，直送台灣屏東當季蜜棗禮盒，祝福他們畢業快樂、鵬程萬里，同學們也錄製影片答謝，內容溫馨動人。

文化總會祕書長李厚慶表示，文總自從與橘高校在國慶演出牽起緣分後，一直保持密切聯繫，時常互相分享台日的資訊，彼此都期待再次來到台灣。

李厚慶表示，日本人非常喜歡台灣的水果，文化總會便與台農發公司聯繫，詢問當季水果禮盒的建議，希望能帶給即將畢業的同學驚喜。蜜棗連同祝賀卡片同時寄送，希望同學們打開禮盒時，除了聞到香甜的蜜棗香，也看到來自台灣的溫暖文字。

至於卡片內容，李厚慶透露，他期勉同學們，畢業後無論面臨什麼挑戰，都能以在吹奏樂部養成的活力與幹勁去面對，而這盒蜜棗是祝賀畢業的一點小心意，「台灣這個季節最好吃的水果就是蜜棗，希望他們一邊品嘗著甜蜜的滋味，一邊勇敢地邁向人生下一個階段」。

吹奏樂部119期同學們昨日收到禮盒後，立刻錄製影片熱情回應，感謝文化總會的畢業禮物，並表示面對即將舉行的定期演奏會與畢業後的生活，都會繼續加油。

李厚慶表示，文總始終把握每一個和世界交朋友的機會，這29名同學畢業後可能都會邁向不同的領域，無論在什麼地方，希望他們都會記得台灣的友善與美好、記得這份真摯的情誼。（編輯：李亨山）1120302