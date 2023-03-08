「影．響台灣II」音樂會 百部電影成全民記憶庫

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）電影就是台灣的全民記憶庫，以台灣電影影像為基底，「影．響台灣II 台灣電影100年100部 草地音樂會」這週將在高雄登場，透過53首電影樂曲現場演奏，喚起全民記憶與感動。

文化部長史哲今天在記者會致詞時表示，這都是他強調的「壯大台灣文化內容」，「我們可以看到我們過去有很多創作與配樂，也是一個世代或是兩個世代人的記憶。」

史哲說，電影音樂交響音樂會之所以迷人，「是因為它讓你進入自己的時光隧道。」他希望從創作、重映、再製，讓大家更關注、珍惜台灣的創作，並以共有的記憶為傲。

史哲說，他對這場音樂會有私心，但不是為自己，「過去在高雄市文化局長任內，做過許多電影交響音樂會，包括『藍色星球』、『遠離非洲』等西方電影音樂會，我就在思考怎樣可以做屬於台灣的電影交響音樂會。」

史哲特別感謝國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚一起合作，2016年終於有了第一場「影．響台灣」音樂會，當時50部台灣電影透過剪輯重新出現在觀眾面前，搭配電影配樂與演唱，喚起了被電影牽繫的生活記憶。

史哲表示，他認為今年這場「影．響台灣II 台灣電影100年100部 草地音樂會」是為迎接年底的「金馬60」而來，「我很感謝前任文化部部長李永得，金馬60預算編列上已經加倍，我一上任我也說，如果還不夠還要再繼續加碼，支持金馬執委會辦理金馬獎60、金馬影展等，只能辦得更好。」

中華民國電影事業發展基金會董事長朱延平表示，他自己是商業導演，「只要音樂對了，故事就對了。」朱延平舉例像是羅大佑「亞細亞的孤兒」就是電影「異域」無法取代的主題曲。他也透露，金馬60已經開始籌備，只要是台灣重要影人，包括林青霞、楊惠姍等都會邀請回來共襄盛舉。

音樂會製作人與主持人藍祖蔚表示，他永遠不會忘記第一次看電影「戀戀風塵」時，只有民謠音樂家陳明章的吉他聲，歲月和山河就迎面而來，「這就是電影音樂的魅力。」今天現場陳明章拿著月琴自彈自唱電影「天馬茶房」的「幸福進行曲」，樸實單純的唱腔帶來的感動，引起熱烈迴響。

藍祖蔚表示，今年音樂會以導演、類型電影及歌曲為幾個主軸，相互串聯，影視聽中心的鎮館之寶「戀愛與義務」將會現身，「這部片由阮玲玉主演，全世界唯一的拷貝就在台灣，透過影像可以感受1920年代的台灣民眾是如何喜歡上海電影。」

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藍祖蔚也說，包括鬼片、武俠片、愛情片等等配樂和影像都會出現，也將有篇幅紀念甫過世的歌手文夏，「這些都會是台灣民眾耳熟能詳的電影與音樂，透過這場演出幫助大家重新記得這塊土地上精彩的電影作品，但是電影實在太多，難以割捨，我今年主持時可以少說一點話了。」

「影．響台灣II 台灣電影100年100部 草地音樂會」將於3月11日及12日演出，地點在高美館草坡，包括范逸臣、李千娜、林生祥、滅火器樂團主唱楊大正、台語女歌手文香等都將現場演唱。音樂會將由楊智欽指揮高雄市交響樂團演出。（編輯：張雅淨）1120308