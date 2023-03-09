重溫李國修京戲啟示錄 火花與眼淚的對決與懷念

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）已故劇場人李國修經典作品「京戲啟示錄」今晚將重新搬上舞台演出，李國修遺孀王月今天表示，感謝偉大的藝術家們，把李國修「那麼難搞的戲中戲」，層層分明的給現在觀眾看到。

創拓版「京戲啟示錄」今天下午舉行彩排記者會，晚間舉行在台北表演藝術中心舉行首演，揭開此次北中南10場巡演序幕。

「京戲啟示錄」以李國修在中華商場裡終生做戲鞋的父親為原型，由「屏風表演班」演出「風屏劇團」，「風屏劇團」則演出「梁家班」的故事，而「梁家班」演出京劇「打漁殺家」。獨特的「戲中戲中戲」敘事結構，被譽為當代劇場的驚嘆之作，也成為現代戲劇教材經典。

導演李小平受訪時表示，這部戲排練時，演員之間擦出許多火花，但一直被月姊（王月）的眼淚澆熄，火花就燒不起來了，「月姐你很難克制她不哭，因為戲裡戲外對她而言太多場景是我們沒辦法理解的，都在她的眼淚當中感受到了。」

演員樊光耀表示，「這個戲對台灣現代劇場來講是不容易的，最大的意義就是紀念國修老師，大家常常回憶起屏風表演班的過去，希望今晚老觀眾、新觀眾都能享受國修老師的魅力。」

演員郭子乾則說這齣戲實在是很難排，講到京戲完全是專業，更笑說自己和張允曦（小8）飾演的夫妻檔是來雜耍的。

李國修經典劇作2023「京戲啟示錄」今天起到12日在台北表演藝術中心，3月18日在高雄衛武營，4月1日在台中國家歌劇院演出。（編輯：陳政偉）1120309

李國修經典劇作2023「京戲啟示錄」將在台北表演藝術中心重新推出，李國修遺孀王月（前中）演出劇中「二大媽」一角，9日彩排記者會中也以劇中角色造型現身。中央社記者王飛華攝 112年3月9日

台灣劇場經典、已故大師李國修經典劇作「京戲啟示錄」9日晚間將在台北表演藝術中心搬演，演員下午全副武裝進行總彩排，搶先曝光精彩片段。中央社記者王飛華攝 112年3月9日